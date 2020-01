O rugby profissional chegou à China. Uma equipe baseada em Xangai ingressará na temporada 2020 do Global Rapid Rugby (GRR), a nova liga profissional da Ásia-Oceania, liderada pelos australianos do Western Force.

O China Lions terá como base do elenco atletas neozelandeses vindos do Bay of Plenty, equipe da Mitre 10 Cup (o Campeonato Neozelandês) parceiro da iniciativa chinesa. Alguns atletas da seleção da China ainda poderão estar envolvidos.

Ao todo, serão 6 times participantes na temporada inaugural do GRR: Western Force (de Perth, Austrália), Fiji Latui (Fiji), Manuma Samoa (Samoa), South China Tigers (Hong Kong) e Malaysia Valke (Malásia), além do China Lions (China). A liga terá 10 rodadas na primeira fase, começando no dia 13 de março. A grande final será no dia 5 de junho.

China no rugby asiático

O rugby XV chinês está entre os mais fracos da Ásia. Em 2020, o país disputará apenas a 3ª divisão da Ásia, sendo recém promovida após jogar a 4ª divisão em 2019. Com isso, a China está hoje atrás de Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Malásia (da 1ª divisão), Filipinas, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Singapura (da 2ª divisão), Taiwan e Tailândia (que já estavam na 3ª divisão). O Paquistão, recém promovido também, será a sede do torneio da 3ª divisão neste ano.

A estratégia do China Lions com a parceria com o Bay of Plenty é a mesma que do Malaysia Valke. O time malaio é parceiro do Valke (Falcons), time que joga a Currie Cup (o Campeonato Sul-Africano) e, com isso, terá um elenco basicamente de sul-africanos, com alguns malaios envolvidos.

Malásia anuncia novo estádio de rugby

O rugby na Malásia é mais popular do que na China. O campeonato malaio de clubes é bem estabelecido e o país (ex colônia britânica) conta com um crescente número de praticantes. Para estimular o crescimento, a federação do país deu um outro passo adiante e anunciou a construção de um estádio apenas para rugby na capital Kuala Lumpur. Um complexo de campo circundará o estádio principal.