ARTIGO COM VÍDEO – Depois de África e Oceania conhecerem seus classificados aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no sábado, o domingo foi de definição na Ásia, com a China sediando e vencendo o Pré Olímpico Feminino do continente.

Em Guangzhou, a China levou a melhor sobre as concorrentes e garantiu sua classificação inédita aos Jogos Olímpicos, com direito a vitória tranquila sobre Hong Kong na grande final. A terceira posição ficou com o Cazaquistão, que superou a Tailândia no aperto. Com isso, Hong Kong e Cazaquistão estão garantidos no Pré Olímpico Mundial do ano que vem, que definirá a última vaga no torneio feminino de Tóquio 2020. O torneio feminino já tem 11 de suas 12 participantes, com o Brasil incluído.

Resta apenas o Pré Olímpico Asiático Masculino, que será realizado nos dias 23 e 24 de novembro, na Coreia do Sul.







Pré Olímpico Asiático Feminino – em Guangzhou, China

Grupo A: 1 China, 2 Hong Kong, 3 Sri Lanka, 4 Coreia do Sul;

Grupo B: 1 Cazaquistão, 2 Tailândia, 3 Singapura, 4 Filipinas;

Semifinais pelo 5º lugar: Singapura 19 x 07 Coreia do Sul, Sri Lanka 12 x 10 Filipinas;

Semifinais pelo 1º lugar: Cazaquistão 07 x 19 Hong Kong, China 34 x 00 Tailândia;

7º lugar: Filipinas 31 x 05 Coreia do Sul;

5º lugar: Sri Lanka 33 x 12 Singapura;

3º lugar: Cazaquistão 17 x 14 Tailândia;

FINAL: China 33 x 00 Hong Kong;

Classificação final: 1 China (Jogos Olímpicos), 2 Hong Kong (Pré Olímpico Mundial), 3 Cazaquistão (Pré Olímpico Mundial), 4 Tailândia, 5 Sri Lanka, 6 Singapura, 7 Filipinas, 8 Coreia do Sul;

Tóquio 2020 – Classificados:



Masculino

País sede: Japão ;

; 4 melhores da Série Mundial de Sevens 2018-19: Fiji, Estados Unidos, Nova Zelândia e África do Sul ;

e ; Campeão do Pré Olímpico da América do Sul: Argentina ;

; Campeão do Pré Olímpico da América do Norte: Canadá ;

; Campeão do Pré Olímpico da Europa: Grã-Bretanha ;

; Campeão do Pré Olímpico da Oceania: Austrália ;

; Campeão do Pré Olímpico da África: Quênia ;

; Campeão do Pré Olímpico da Ásia: a ser jogado nos dias 23 e 24 de novembro;

Campeão da Repescagem – Pré Olímpico Mundial: a ser jogado em junho de 2020 . Vagas na Repescagem: 2 da Europa: França e Irlanda ; 2 da América do Sul: Brasil e Chile ; 2 da América do Norte: Jamaica e México ; 2 da África: Uganda e Zimbábue ; 2 da Oceania: Samoa e Tonga ; 2 da Ásia: a definir;

Vagas na Repescagem:

Feminino