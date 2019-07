Nesta quarta-feira, em Jiujiang, a China recebeu o Cazaquistão na repescagem de promoção para a primeira divisão do Campeonato Asiático Feminino de Rugby XV de 2020, que valerá vaga na Copa do Mundo Feminina de 2021. Japão e Hong Kong já estão na divisão de elite.

No primeiro duelo da série de dois jogos, as chinesas falaram mais alto e venceram por 13 x 08. O Cazaquistão jogou seis edições seguidas da Copa do Mundo Feminina até ficar de fora na última edição, em 2017. A China busca feito inédito.



Costa do Marfim é campeã do West Africa Tri Nations

Nesta quarta-feira ainda rolou um test match masculino na África, com Costa do Marfim e Nigéria fazendo um jogão em Elmina (em Gana) pela segunda rodada do West Africa Tri Nations. Após ter vencido Gana na primeira rodada, a Costa do Marfim venceu jogo dramático contra os nigerianos por 15 x 14 e se sagrou campeã da competição inédita. No sábado Nigéria e Gana ainda duelam.