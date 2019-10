O World Rugby anunciou que a sede da próxima Copa do Mundo de Sevens, que acontece de quatro em quatro anos – desde 2018 em anos pares, dois anos após os Jogos Olímpicos.

A Cidade do Cabo, na África do Sul, foi escolhida como o palco da competição de 2022, que mudou de período, e passará de julho a setembro. O Cape Town Stadium, com 55 mil lugares, será o palco do evento.

Atual, o estádio já recebe uma das etapas do Circuito Mundial de Sevens, o circuito anual da modalidade.

A Copa do Mundo de Sevens é considerado o segundo título mais importante do seven-a-side, a modalidade reduzida do Rugby Union, abaixo apenas dos Jogos Olímpicos.

