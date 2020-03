O Circuito de Sevens do Interior de São Paulo (CISISP) chega a sua 3ª edição nesse ano. O torneio que tem como intuito o desenvolvimento e a propagação do esporte no interior do estado de São Paulo iniciou sua história em 2018.

Na atual edição serão 8 equipes participantes: Garra (São Carlos), Gorilla (Americana), Hydra (São José do Rio Preto), Locomotiva (Araraquara), Mogi Nacanis (Mogi das Cruzes), RURC (Rio Claro), Tucanas (São João da Boa Vista) e Wallys (Louveira).

O CISISP ocorrerá ao longo de 4 etapas: 15/março, 03/maio, 12/julho e 20/setembro.

A mudança com relação a 2019 é que a competição ocorrerá meses alternados, essa medida foi pensada para conciliar as datas com a Copa São Paulo e também para o maior desenvolvimento das equipes.

O CISISP tem se mostrado importante para o crescimento do rugby no interior, um bom exemplo é a equipe do Lenks que no ano passado se sagrou campeã da Copa São Paulo e participou das edições 2018 e 2019 do torneio do interior.

Créditos: Cesar Sanfins Cascioli