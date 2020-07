Tempo de leitura: 1 minuto

Foi confirmado hoje pelo World Rugby que as etapas de Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Cape Town (Cidade do Cabo, África do Sul) do Circuito Mundial de Sevens, que seriam em dezembro de 2020, abrindo as temporadas 2020-21 dos circuitos masculino e feminino, foram oficialmente canceladas.

As Yaras (a seleção brasileira feminina) estavam confirmadas nos dois torneios e terão que esperar por 2021 para entrarão em campo pelo circuito. O adiamento já era esperado, por conta da situação global da pandemia.

Além de planejar uma temporada mais curta para os circuitos mundiais, o World Rugby precisa remarcar para o primeiro semestre de 2021 os torneios pré Olímpicos mundiais, que deveriam ter sido jogados em junho deste ano.