O Circuito Paulista Feminino do Interior (CISISP) chegará à sua penúltima etapa nesse domingo, dia 26, em Araraquara, no campo do Locomotiva.

A competição conta com 4 etapas no total e as Lenks de Sorocaba estão na frente no momento, seguidas de Wallys (vicie da etapa passada) e Locomotiva.

CISISP – Circuito Paulista Feminino do Interior – 3ª etapa

Dia 26/05/2019 – Grupo 1: Lenks, Mogi, Hydra Rio Preto e RURC Rio Claro / Grupo 2: Wallys, Locomotiva Araraquara, Garra São Carlos e Tucanas

Local: Araraquara, SP

09h00 – Locomotiva x Garra

09h20 – Wallys x Tucanas

09h40 – Lenks x RURC

10h00 – Mogi x Hydra

10h20 – Wallys x Garra

10h40 – Locomotiva x Tucanas

11h00 – Lenks x Hydra

11h20 – Mogi x RURC

11h40 – Wallys x Locomotiva

12h00 – Garra x Tucanas

12h20 – Lenks x Mogi

12h40 – Hydra x RURC

13h40 – Disputa de 7º lugar

14h00 – Disputa de 5º lugar

14h20 – Disputa de 3º lugar

14h40 – FINAL

A 2ª etapa foi das Lenks

Em abril, São Carlos foi o palco da 2ª etapa do circuito, com as Lenks levando a taça na final justamente contra as Wallys.

Garra 05 x 12 Wallys

Rio Claro 0 x 33 Mogi

Tucanas 0 x 36 Locomotiva

Hydra 0 x 24 Lenks

São Carlos 0 x 10 Mogi

Wallys 56 x 0 Rio Claro

Tucanas 5 x 36 Lenks

Locomotiva 37 x 0 Hydra

São Carlos 31 x 0 Rio Claro

Wallys 38 x 0 Mogi

Hydra 26 x 5 Tucanas

Locomotiva 14 x 17 Lenks

Rio Claro 0 x 35 Tucanas

São Carlos 10 x 14 Hydra

Mogi 0 x 22 Locomotiva

Wallys 14 x 22 Lenks

Classificação da etapa: 1 Lenks Sorocaba, 2 Wallys Jundiaí, 3 Locomotiva Araraquara, 4 Mogi, 5 Hydra Rio Preto, 6 Garra São Carlos, 7 Tucanas São João da Boa Vista, 8 RURC Rio Claro;

Classificação geral

1 Lenks

2 Wallys

3 Locomotiva

4 Mogi

5 Hydra

6 GARRA

7 Tucanas

8 RURC