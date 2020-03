Nota da organização do CISISP (o Circuito Paulista do Interior de Sevens Feminino):

“Diante da situação mundial de pandemia causada pelo vírus COVID-19 (coronavírus), o Wallys Rugby vem a público notificar o adiamento da 1ª etapa CISISP/2020, para data a ser definida posteriormente. De acordo com especialistas, orientações da Organização Mundial da Saúde, Sistema Único de Saúde, ANVISA, entre outros, agir nesse momento de início de contágio é crucial para evitar que o vírus se espalhe de forma aguda, podendo ocasionar não só mortes diretas, como sobrecarregar o sistema de saúde brasileiro. Uma das principais orientações dos especialistas é de evitar aglomerações, assim, entendemos que seria irresponsável de nossa parte manter um evento com perspectiva de público de mais de 100 pessoas, de diversas regiões do estado. Pedimos desculpas a todos os envolvidos na organização e realização da Etapa, no entanto, tomar essa ação preventiva reflete um entendimento coletivo e necessário de bem-estar social, para além do simples bem-estar individual.”