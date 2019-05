Dois jogos completam a 5ª rodada da Série A do Campeonato Paulista de Rugby nesse fim de semana, e a expectativa é grande para o primeiro confronto do ano entre São José e Jacareí, o Clássico Caipira, que vale vaga antecipada na semifinal. Menos badalado mas não menos importante, o Tornados recebe o Band Saracens no encontro entre duas equipes buscando o segundo triunfo da temporada e a quase certeza de salvação do rebaixamento no ano.

O São José reservou um palco de gala para um evento que a cada ano ganha nova dimensão. O Estádio Martins Pereira verá o confronto entre os invictos joseenses animados após a épica vitória diante do Pasteur e com a torcida a favor para uma grande festa, mas terá pela frente o Jacareí buscando a recuperação e já refeito da dura derrota diante da Poli há duas semanas atrás. Os números da temporada e o histórico dão motivo de sobra pra torcida do São José esperar mais uma vitória. Além da campanha perfeita, a equipe tem a maior média de pontos na temporada e o artilheiro, com Sanchis mostrando aproveitamento incrível nos chutes, que serão fundamentais em uma partida que tem tudo para ser decidida no detalhe. Nos 11 confrontos entre as equipes, a vantagem é do São José com 8 vitórias, incluindo uma invencibilidade em casa (4 vitórias e 1 empate).

No Z4, Tornados e Band Saracens tentam a segunda vitória seguida na competição e a chance de praticamente espantar o fantasma do rebaixamento em uma partida de grande expectativa, que reúne os dois últimos campeões da Taça Tupi, a segunda divisão brasileira. No curto histórico entre as equipes, os Bandeirantinos conquistaram uma suada vitória de 36 a 35 fora de casa, mesmo local do jogo dessa semana, mas o cenário mudou desde então. Dessa vez, é o Tornados que possui melhor ataque e defesa do que o rival, vem fazendo bons jogos e tem em Sandrinho e Alcino duas armas poderosas para pontuar com os pés e as mãos. O Band por sua vez trouxe de volta veteranos e voltou a contar com Will e Paganini, dando mais força e rapidez para a equipe e mostrou que pode dar uma reviravolta definitiva em uma temporada que parecia perdida depois da histórica derrota diante do São José.

Campeonato Paulista A – Semana 8

Dia 11/05/2019 às 15h – Tornados X Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha:João Pantano e João Freite

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Dia 11/05/2019 às 17h – São José X Jacareí – AO VIVO PELA TV NSPORTS!

Árbitro:Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Poli São Paulo 25 5 5 0 0 5 0 358 16 342 São José São José dos Campos 20 4 4 0 0 4 0 326 39 287 Pasteur São Paulo 17 5 3 0 2 4 1 266 82 184 Jacareí Jacareí 15 4 3 0 1 3 0 217 57 160 Tornados Indaiatuba 5 4 1 0 3 1 0 102 173 -71 Band Saracens São Paulo 5 4 1 0 3 1 0 30 332 -302 SPAC São Paulo 5 5 1 0 4 1 0 60 252 -192 Templários São Bernardo do Campo 0 5 0 0 5 0 0 23 428 -405

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o vice campeão do Paulista B;

- 8º colocado = Rebaixamento