Campeonato Paulista Juvenil à todo vapor neste final de semana com jogos no interior, capital e litoral, completando a rodada de estreia com jogos no M14, M16 e M18.

Nos duelos da capital, SPAC e Pasteur se enfrentam no M14 e M18 e pelo desempenho das equipes nos torneios durante o primeiro semestre, a expectativa é de um grande jogo, onde os Britânicos, campeões do Circuito Paulista e jogando em casa, tem leve favoritismo.

Pelo interior, os Barbarians XIX demonstrarão a força da região 019 contra uma das potências do vale, o São José. O duelo pelas categorias M14 e M18 promete ser intenso, como demonstrado na rodada de estreia do Barbarians XIX na vitória por 40×31 em cima do Iguanas, em Americana. O São José pelo Circuito Paulista obteve a quarta colocação geral e teve um dos artilheiros do circuito com Matheus Moreira anotando 3 tries. Agora, com a disputa rolando no formato tradicional, a Fênix vai poder mostrar a sua força.

No litoral, o Ilhabela se junta com o Taubaté para enfrentar o Jacareí nas categorias M16 e M14 em confronto direto das equipes do Vale. Marcelo Henrique Campos havia anotado 19 pontos ao longo do Circuito Paulista, em que o Jacareí terminou em vice, logo atrás do SPAC, e a equipe vermelha já demonstrou sua força para a competição ao bater o São José em casa na primeira rodada por 35×05. O Ilhabela terminou o Circuito Paulista em quarto lugar e se junta com o Taubaté (pela primeira vez colocando sua base em campo) para reforçar o elenco e tentar surpreender os adversário no campeonato.

Campeonato Paulista M18 – Semana 2

Dia 17/08/2019 às 11h00 – Barbarians x São José

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: CT Jequitibá – Paulínia, São Paulo

Dia 17/08/2019 às 13h30 – SPAC x Pasteur

Árbitro – Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M16 – Semana 2

Dia 18/08/2019 às 14h30 – Ilhabela/Taubaté x Jacareí Preto

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Portinho – Ilhabela, São Paulo

Campeonato Paulista M14 – Semana 2

Dia 17/08/2019 às 12h30 – Barbarians x São José

Árbitro: Rafael Nichioka

Local: Campo Jequitibá – Paulínia, São Paulo

Dia 18/08/2019 às 13h00 – Ilhabela x Jacareí

Árbitro: Raíssa Alexia

Local: Portinho – Ilhabela, São Paulo

Dia 17/08/2019 às 15h00 – SPAC x Pasteur

Árbitro: Natasha Olsen

Local: SPAC – São Paulo, SP