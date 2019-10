Rodada de clássico no Paulista Juvenil com Pasteur recebendo o São José no M16 e M20, enquanto Jacareí Preto e SPAC fazem um tira-teima dos melhores do M16; Barbarians e Ilhabela usarão o fator casa para tentar prevalecer sobre Jacareí e SPAC.

Pasteur domina o M20 com 15 pontos, mas poderá ter a liderança ameaçada pelo seu rival da rodada o São José, que possui 11 pontos e poderá assumir a liderança com uma vitória. As duas equipes se enfrentaram no começo do mês em um jogão no CT Angé Guimerá, contando com todos os jogadores a disposição, em que o Pasteur levou a melhor por 33×25. Sem rodada pelo M18, a tendência é que novamente as equipes estarão completas para outro grande confronto com jogadores que estiveram no Troféu Mundial, como Ádrio Luiz do Pasteur e Gabriel Zurka pelo São José. A rodada também terá o M16 entre ambas equipes, em que o Pasteur possui vantagem com 3 vitórias contra duas do São José. Ambas equipes buscam vencer nas duas rodadas que faltam para abocanhar uma vaga na final.

Também pelo M20, o Barbarians XIX busca a primeira vitória e o adversário será o Jacareí, equipe que está sua frente, mas que só possui uma vitória, sendo está uma oportunidade ideal para os Barbarians do interior mostrar a força de seus domínios. A única vitória do Jacareí pelo M20 foi justamente contra os Barbarians XIX, em jogo realizado no Campo do Balneário, em Jacareí. Sem jogos adicionais na semana, a tendência é que os Barbarians tenham força máxima em busca da vitória.

No Campo do Balneário, o Jacareí Preto continua a caça à liderança de sua equipe irmã, o Jacareí Vermelho, e medirá forças contra o SPAC pelo M16. A equipe da capital, que praticamente estava invicta no primeiro semestre, conheceu os primeiros reveses do ano contra Pasteur e Jacareí Vermelho, em partidas apertadíssimas, decididas por detalhes, tentará retornar à soberania na categoria fora de casa, no mesmo lugar onde sagrou-se campeão do Circuito Paulista Juvenil.

Ilhabela e SPAC fazem o jogo final da rodada pelo M14, que já tem o Jacareí como campeão, confirmado na rodada passada. Será uma excelente oportunidade para a garotada ganhar mais experiência e aproveitar a viagem até Ilhabela.

Campeonato Paulista Juvenil – Semana 11

Dia 20/10/2019 às 10h00 – Ilhabela x SPAC

Árbitro: Raphael Gentile

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Paulista M14 2019 – Classificação

Dia 19/10/2019 às 10h00 – Jacareí Preto x SPAC

Árbitro: Lucas Saccomano

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 20/10/2019 às 11h00 – Pasteur x São José

Árbitro: Tomás de Goycoechea

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Paulista M16 2019 – Classificação

Clube Cidade/Região P J V E D 4+ 7- PP PC SP SESI/Jacareí Vermelho Jacareí 19 5 4 0 1 3 0 114 70 44 SESI/Jacareí Preto Jacareí 15 4 3 0 1 2 1 83 26 57 Pasteur São Paulo 14 4 3 0 1 1 1 121 41 80 SPAC São Paulo 12 4 2 0 2 3 1 131 64 67 São José São José dos Campos 10 4 2 0 2 2 0 144 72 72 Ilhabela/ Taubaté Ilhabela/ Taubaté 5 5 1 0 4 1 0 41 158 -117 Cougars Vinhedo 0 4 0 0 4 0 0 8 203 -195

Dia 20/10/2019 às 12h30 – Pasteur x São José

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 20/10/2019 às 14h00 – Barbarians XIX x Jacareí

Árbitro – Rafael Nichioka

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Paulista M20 2019 – Classificação