ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 francês começou a temporada com muitas surpresas e a segunda rodada veio para confirmar isso. Na ponta duas equipes que foram muito mau temporada passada o Clermont (1º) atropelou o Racing (7º) em Paris e já se coloca como um dos favoritos enquanto o Stade Français depois de uma série de anos terríveis continua invicto vencendo o Bordeaux em Paris (6º). Na parte de baixo, o Toulon (14º) segue decepcionando, derrotado fora de casa pelo Pau (8º), sendo a única equipe que ainda não pontuou.

O domingo teve um único jogo, o mais esperado da rodada, entre Racing e Clermont. A vantagem era dos parisienses que jogavam em seu estádio na cidade luz, mas acabaram surpreendidos pelo Clermont, derrotados por 40 a 17. O time da Auvérnia fez uma partida impecável, a partir do domínio nas formações fixas e nos rucks os amarelos controlaram o jogo com destaque para a dupla scrum-half e abertura Greig Laidlaw e Camille Lopez, que fizeram uma partida impecável. Tries de Fofana, Penaud e Betham para os amarelos.



Outra equipe que surpreendeu foi o Stade Français que bateu em casa o time do Bordeaux por 20 a 8. A vitória tranquila trás alívio para os torcedores, que depois de anos lutando contra o rebaixamento vem o time voltar a parte de cima da tabela, como uma das três equipes que venceram os dois jogos. Vuidravuwalu e Hamdaoui fizeram os tries do time de Paris.



O terceiro elemento é o Castres (3º) que também segue sem perder, mas também sem fazer ponto bônus, o que o coloca um ponto atrás dos líderes. A equipe, atual campeã, recebeu o Lyon (11º), em um partida muito dura, que terminou 19 a 16. Os donos da casa foram para o vestiário perdendo por 16 a 3 e precisaram lutar muito na segunda etapa para virar a partida, com o segundo centro Thomas Combezou, anotando os dois tries da equipe.



Seguindo de perto os líderes está o Toulouse (4º) que bateu nos Alpes o Grenoble (12º) por 23 a 20. Os occitanos terminam a sequencia de dois jogos fora de casa com um empate e uma vitória, resultado considerado bom pela equipe técnica, mas não perfeito. O time teve muita dificuldade para bater os alpinos, equipe considerada fraca, o que mostra que ainda existe muito espaço para melhorar e reencontrar o rugby que fez o time o maior campeão francês. Thomas Ramos foi destaque pelo lado do Toulouse, preciso nos chutes.



O Montpellier (5º) por outro lado procura se recuperar da derrota para o Castres na rodada passada e fez um bom jogo, também em casa, contra o La Rochelle (9º), vencendo tranquilamente por 36 a 14.



Na parte de baixo da tabela a rodada também foi de grandes jogos. O Agen (10º) recebeu o Perpignan (13º) no duelo entre os dois favoritos ao rebaixamento, e os donos da casa levaram a melhor, vencendo por 25 a 23 na partida mais disputada da rodada, para os visitantes a derrota era esperada e o ponto bônus defensivo pode fazer a diferença no final da competição.



A história triste do começo de temporada fica por conta do Toulon derrotado fora de casa pelo Pau, por 20 a 10. O time, um dos mais ricos da Europa, segue sem pontuar e caso perca na próxima rodada podemos esperar medidas drástica da sempre imprevisível diretoria da equipe. Colin Slade, ex All Blacks, esteve preciso nos penais fatais a favor do time verde.



Brive e Biarritz empatam na Pro D2

A segunda divisão francesa teve muita ação também em sua terceira rodada e o grande destaque foi um empate de tirar o fôlego entre dois grandes do país que andam em momento ruim: Biarritz 33 x 33 Brive! Vice campeão europeu e pentacampeão francês contra campeão europeu. A liderança é do Mont de Marsan, que superou o Béziers nesta rodada.







Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

- Continua depois da publicidade -

Pau 20 x 10 Toulon

Castres 19 x 16 Lyon

Stade Français 20 x 08 Bordeaux

Montpellier 36 x 14 La Rochelle

Grenoble 20 x 23 Toulouse

Agen 25 x 23 Perpignan

Racing 17 x 40 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 2 9 Stade Français Paris 2 9 Castres Castres 2 8 Toulouse Toulouse 2 6 Montpellier Montpellier 2 5 Bordeaux-Bègles Bordeaux 2 5 Racing Paris 2 5 Pau Pau 2 4 La Rochelle La Rochelle 2 4 Agen Agen 2 4 Lyon Lyon 2 3 Grenoble Grenoble 2 1 Perpignan Perpignan 2 1 Toulon Toulon 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2018-19

Biarritz 33 x 33 Brive

Bourg en Bresse 18 x 16 Provence

Massy 12 x 21 Bayonne

Aurillac 19 x 16 Carcassonne

Angoulême 29 x 23 Montauban

Vannes 24 x 13 Nevers

Colomiers 18 x 19 Oyonnax

Mont de Marsan 35 x 14 Béziers

Clube Cidade Jogos Pontos Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 3 12 Bayonne Bayonne 3 10 Oyonnax Oyonnax 3 9 Montauban Montauban 3 8 Béziers Béziers 3 8 Aurillac Aurillac 3 8 Provence Aix-en-Provence 3 7 Vannes Vannes 3 7 Biarritz Biarritz 3 7 Nevers Nevers 3 6 Carcassonne Carcassonne 3 6 Angoulême Soyaux-Angoulême 3 6 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 3 6 Brive Brive 3 6 Colomiers Colomiers 3 5 Massy Massy (Paris) 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez