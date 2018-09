ARTIGO COM VÍDEOS – Enquanto os Boks surpreendiam o mundo, conquistando uma rara vitória na Nova Zelândia, os franceses voltavam os olhos para o Top 14 e para o Clermont (1º) que segue perfeito na liga nacional, a mais rica do mundo, batendo fora de casa a boa equipe do Pau (8º). Na cola dos amarelos estão empatados Stade Français (2º), Castres (3º) e Toulouse (4º), enquanto na parte de baixo da tabela Montpellier (11º) e Toulon (12º) seguem decepcionando.

Perfeito! É o que os franceses têm a dizer sobre o início de temporada do Clermont, que conquistou 18 dos 20 pontos possíveis nas quatro primeiras rodadas. Nesse final de semana a equipe viajou para enfrentar o Pau, que apesar do orçamento reduzido é muito difícil de ser batida em casa, mas dessa vez não conseguiu conter a fúria dos amarelos, que venceram por 27 a 23.



Dinheiro pode não comprar felicidade, mas com certeza pode montar uma boa equipe de rugby. Depois de uma série de temporadas ruins, e próximo da ruina financeira, que levou a um polêmico plano de fusão com o Racing, o Stade Français reencontrou o caminho da vitória, graças principalmente a chegada do milionário alemão Hans-Peter Wild, que comprou o clube ano passado. Com quatro rodadas completadas não resta mais dúvidas, a equipe rosa vai dar trabalho, batendo, em Paris, o Toulon 30 a 17, em uma partida que estava 20 a 0 no intervalo. Do outro lado a situação é oposta, os milionários da Provence não conseguem render, o que está irritando o dono do time, o polêmico Mourad Boudjellal, que já avisou que haverá mudanças nas próximas semanas.



Vivendo uma situação mais tranquila Toulouse e Castres conseguiram impor-se em casa. O Toulouse fez, em teoria, o confronto mais duro, contra o Racing (6º), um clássico nacional entre o interior e a capital, mas conseguiram deixar a partida tranquila, vencendo por 30 a 17, mais uma vez perdendo o ponto bônus ofensivo nos minutos finais. O destaque fica por conta do oitavo Jerome Kaino, que depois de conquistar dois mundiais com os All Blacks se transferiu para França e já se coloca como um dos líderes dessa equipe do Toulouse.



O atual campeão Castres, por sua vez, recebeu a fraca equipe do Grenoble (13º) e não teve dificuldade para bater os alpinos, com ponto bônus, por 29 a 13.



No pelotão intermediário estão as surpresas. O Lyon (5º), depois de chegar surpreendentemente a semifinal temporada passada, continua imparável, a equipe massacrou o Montpellier, em casa, vencendo por 55 a 13, dominando completamente nos forwards, algo vexatório para uma equipe que tem no elenco uma seleção de ex-Springbooks. A equipe azul e branca, depois do vice-campeonato temporada passada começa em crise, nas ultimas posições e sem apresentar um bom rugby.



Já o La Rochelle (7º) também segue incomodando os milionários do rugby francês, e nesse final de semana, teve a fácil missão de bater em casa o Perpignan (14º), por 37 a 10.



No único duelo entre duas equipes da parte de baixo da tabela o Agen (9º) levou a melhor sobre o Bordeaux (10º), jogando em casa, por 22 a 17, em dérbi da Aquitânia. A equipe continua invicta em seus domínios, a receita para se manter no Top 14.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Lyon 55 x 13 Montpellier

- Continua depois da publicidade -

Pau 23 x 27 Clermont

Castres 29 x 13 Grenoble

Agen 22 x 17 Bordeaux

Toulouse 30 x 17 Racing

La Rochelle 37 x 10 Perpignan

Stade Français 37 x 10 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 4 18 Stade Français Paris 4 14 Castres Castres 4 14 Toulouse Toulouse 4 14 Lyon Lyon 4 12 Racing Paris 4 10 La Rochelle La Rochelle 4 9 Pau Pau 4 9 Agen Agen 4 8 Bordeaux-Bègles Bordeaux 4 8 Montpellier Montpellier 4 7 Toulon Toulon 4 4 Grenoble Grenoble 4 2 Perpignan Perpignan 4 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Escrito por: Diego Gutierrez