ARTIGO COM VÍDEOS – Na França, o Top 14 chegou à 23ª rodada de um total de 26 e com mais 3 rodadas por virem a diferença entre o 6ª colocado (o último dentro da zona de classificação ao mata-mata) e o 7º colocado é de 5 pontos. Neste fim de semana, o Clermont se juntou ao Toulouse como os times já classificados matematicamente, enquanto na parte de baixo o Perpignan foi matematicamente rebaixado.

O Toulouse pode ter sido eliminado na Champions Cup europeia, mas se recuperou com estilo no Top 14 e se garantiu já nas semifinais, com uma vitória fora de casa em clássico occitano contra o Castres por 21 x 20, que garantiu ao menos o 2º lugar geral para os rubronegros. Jogo duro para o Toulouse, mas 7 penais certeiros de Thomas Ramos, incluindo um aos 76′, resolveram o assunto.



Já o Clermont também está perto de assegurar vaga direta nas semis ao derrubar o Stade Français em Paris por 45 x 21, colocando o time rosa em situação delicada. Falgoux fez o try do bônus para os amarelos no apagar das luzes.



Dentro da zona de classificação às repescagens para as semis (isto é, do 3º a 6º lugares), o Lyon perdeu a chance de se afastar dos demais ao perder para o Agen por 25 x 15, em triunfo crucial do Agen na luta contra o rebaixamento.



Sorte do Lyon que Castres e Racing também perderam. O Racing caiu fora de casa contra o Pau, que igualmente conseguiu triunfo importante contra o rebaixamento. 29 x 27, com 2 tries logo no começo para o Pau e 5 penais que dificultaram a reação tardia do Racing.



Quem sorriu mesmo foi o La Rochelle, que se firmou em 6º lugar vencendo por 49 x 29 fora de casa o Perpignan, em resultado que rebaixou o time catalão.



Enquanto isso, o Montpellier se manteve na cola do La Rochelle em 7º lugar após vitória crucial sobre o penúltimo colocado – e desesperado – Grenoble. 47 x 12 com direito a 7 tries, incluindo 2 do líder Picamoles.



Por fim, o Toulon, que já não briga por nada, dificultou a vida do 8º colocado Bordeaux vencendo por 45 x 17. 6 tries para o Toulon, incluindo 1 de Bastareaud, que se despedirá da equipe ao final da temporada.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Perpignan 29 x 49 Bordeaux

Pau 29 x 27 Racing

Castres 20 x 21 Toulouse

Stade Français 25 x 41 Clermont

Montpellier 47 x 12 Grenoble

Toulon 45 x 17 Bordeaux

Agen 25 x 15 Lyon

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 23 84 Clermont Clermont-Ferrand 23 77 Lyon Lyon 23 65 Castres Castres 23 64 Racing Paris 23 63 La Rochelle La Rochelle 23 62 Montpellier Montpellier 23 57 Bordeaux-Bègles Bordeaux 23 57 Stade Français Paris 23 56 Toulon Toulon 23 48 Pau Pau 23 38 Agen Agen 23 34 Grenoble Grenoble 23 28 Perpignan Perpignan 23 12

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto