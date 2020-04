O World Rugby (a federação internacional) vem discutindo o que fazer com os amistosos entre as seleções nacionais que seriam realizados em julho de 2020, caso tenham mesmo que ser adiado por conta do COVID-19. A entidade vem estudando a possibilidade de realizar tais partidas em outubro, antes dos amistosos de novembro. A eles se somariam nesse período os jogos adiados do Six Nations.

Entretanto, os clubes europeus têm ideias diferentes. Igualmente arriscadas de terem que adiar as finais de suas competições, que ocorreriam entre maio e junho, as ligas europeias estudam jogos em julho, agosto e mesmo até outubro. A EPCR, a entidade responsável pela Heineken Champions Cup (a Copa Europeia), propôs que a final da competição poderia ser realizada em outubro, o que conflitaria com as pretensões das seleções nacionais.

Com isso, o futuro “pós-COVID-19” segue em discussão quente entre as partes envolvidas.

