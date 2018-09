A Colômbia fez história e faturou o título mais importante de seu rugby masculino ao derrotar em casa, em Medellín, o Paraguai pela primeira vez na história. Na decisão do Americas Challenge, a 2ª divisão das Américas, os Tucanes colombianos quebraram o tabu contra os Yakarés e celebraram o 44 x 29 inédito.

Os paraguaios foram levemente superiores no primeiro tempo e abriram 24 x 20 antes do intervalo, com tries de Cardona e Sitar (2 vezes) para os Yakarés, enquanto García e Diosa marcaram os tries dos donos da casa. A Colômbia virou o marcador logo após a pausa com try de Álvarez, mas, aos 63′, o try de Juan González deu nova frente ao Paraguai. Foi apenas na reta final que os Tucanes brilharam, com try de Álvarez, seguido de um poenal try e um último try de Ceballos. 10 minutos finais de gala e título para a Colômbia, 44 x 29.

No outro jogo do dia, o México fechou o certame em terceiro lugar superando a Guiana em outra chuva de tries: 48 x 36, em resultado importantes para Las Serpientes no Ranking.

Colômbia 44 x 29 Paraguai

México x Guiana