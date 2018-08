O Americas Challenge, a 2ª divisão das Américas, teve seu pontapé inicial nesse domingo, em Medellín, na Colômbia.

No primeiro jogo da rodada dupla, Paraguai e México se enfrentaram pela primeira vez na história e protagonizaram um jogaço bastante animado e com muitas alternativas para os dois lados, que acabou com vitória paraguaia por 45 x 36. O primeiro tempo começou com os Yakarés dominantes, mas Las Serpientes reagiram, viraram o jogo e somente no último lance antes do intervalo os paraguaios se puderam novamente em vantagem, levando o jogo para a pausa em 21 x 19. O fullback Sergio Alvarenga (de grande atuação) e Sebastián Urbieta fizeram os primeiros tries do Paraguai, enquanto Carlos Plata marcou o try do empate e Alvarenga chutou o penal derradeiro antes do intervalo. Já para os mexicanos cruzaram o in-goal Pablo Martínez, duas vezes, e Rodrigo Ripoll.

O segundo tempo largou com Alvarenga marcando seu segundo try e desferindo dois drop goals para sabiamente ampliar a frente para os Yakarés para 39 x 19. Carlos Plata ainda marcou mais um para os guaranis, mas o México não se rendeu e Tomás Allen e Jesús Mayorquín marcaram dois tries antes do fim para flertarem com uma reação espetacular, que não ocorreu. 45 x 36, placar final.

Depois, a Colômbia encarou a Guiana e fez a festa de sua torcida, mostrando que os Tucanes são favoritos ao título e os Golden Jaguars são, de fato, o time mais fraco. 71 x 07 foi o placar, com Diosa marcando 3 tries, Gárcia, Álvarez e Pérez 2 cada, Mejía e Campiño 1 try cada, enquanto Rahaman descontou para a Guiana. Os times voltam a campo na quarta-feira com a Guiana duelando com o favorito Paraguai e Colômbia e México fazendo o jogão da vez.

- Continua depois da publicidade -

Panamá campeão da terceira divisão sul-americana

No sábado, as atenções estiveram na América Central, pois o Panamá recebeu El Salvador no jogo que valia o título do Sul-Americano C, ou Centro-Americano, a terceira divisão da Sudamérica Rugby. E o jogo correspondeu, com muitos tries e vitória dos Diablos Rojos panamenhos por 51 x 26, campeões da competição pela primeira vez na história.

45 36

Paraguai 45 x 36 México, em Medellín



71 07

Colômbia 71 x 07 Guiana, em Medellín

Quarta-feira, dia 29 de agosto

Guiana x Paraguai

Colômbia x México

Sábado, dia 1º de agosto

México x Guiana

Colômbia x Paraguai

Campeonato Sul-Americano C – “Centro-Americano”

51 26

Panamá 51 x 26 El Salvador, na Cidade do Panamá

Classificação final: 1 Panamá, 2 El Salvador, 3 Honduras;