Tempo de leitura: 2 minutos

A Federação Colombiana de Rugby está ambiciosa com relação a seu rugby masculino e tem como meta alcançar a Copa do Mundo de 2031, segundo publicou a entidade.

Enquanto isso, os Tucanes (a seleção colombiana) pensam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, que ainda não tiveram formato e datas confirmas. O treinador dos Tucanes, Sebastian Mejía (ex jogador da seleção), confirmou lista de 50 jogadores para voltarem aos trabalhos pensando na retomada das atividades da seleção. Entre eles há cinco jogadores hoje profissionais no exterior, entre os quais o segunda linha Andrés Zafra, que joga o Top 14 francês pelo Agen. Os demais que atuam no exterior são o segunda linha Danny Giraldo, o asa Diver Ceballos e o centro Geovanny Carvajal, que estão no Peñarol, do Uruguai (SLAR) e o asa Julio Cesar Giraldo (United New York, da Major League Rugby norte-americana). Já os atletas que atuam no rugby colombiano deverão formar a base dos Cafeteros, franquia do país que ingressará na SLAR (a liga profissional sul-americana) em 2021.

- Continua depois da publicidade -

El #Rugby colombiano se enfoca en un proceso. 💯

✔️Gracias a @adncolombia por difundir la historia y trabajo de nuestro deporte en el país.

Seguimos trabajando fuera del campo de juego. 💪🏼🇨🇴🏉

.

.#PrensaRugby #Fecorugby #AméricaCrece #ElRugbyNosUne pic.twitter.com/tz6u7XTZ2f — FeCoRugby (@fecorugby) August 27, 2020

O elenco dos Tucanes:

1 – Mauricio Espinal

2 – Yani Pérez

3 – Nicolás Escobar

4 – Carlos Alberto Angulo

5 – Gustavo Fajardo

6 – Deivi Henao

7 – Diego Posada

8 – Jorge Alvarez

9 – Carlos Yepez

10 – Santiago Huertas

11 – Andrés Arango

12 – Daniel Guttierez Muñoz

13 – Simeón González

14 – Brayhan Pérez

15 – John Carlos Alvarez

16 – Sebastián Zapata

17 – Andrés Zafra

18 – Pablo Lasso

19 – Jhojan Larrota

20 – Danny Giraldo

21 – Diver Ceballos

22 – Julián Velandia

23 – Felipe Aguirre

24 – Julio Giraldo

25 – Andrés Vanegas

26 – Harold Palacio

27 – Gerson Ortiz

28 – Nicolás Cadavid

29 – Jorge Gamboa

30 – Julian Navarro

31 – Alejandro Vanegas

32 – Oscár Forero

33 – Andrés Alvarez

34 – Daniel Villa

35 – Jhojan Ortiz

36 – Neider García

37 – Juan Sebastián Giraldo

38 – Brayan Campiño

39 – Alejandro Navarro

40 – Maicol Machado

41 – Bryan Medrano

42 – Juan Davila

43 – Cristian Rodallegas

44 – Alvaro Gamarra

45 – Juan Pablo Taborda

46 – Geovanny Carvajal

47 – Arley Urrutia

48 – Alejandro Guisao

49 – Yhonathan Quintero

50 – Santiago Mejía