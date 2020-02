O Circuito Mundial de Sevens deu uma parada agora para a seleção feminina do Brasil e o próximo desafio será em março com o confronto de rugby XV com a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021.

A Colômbia está realmente empenhada no XV feminino e a Liga Antioqueña de Rugby, a federação da província de Antioquia, onde se localiza Medellín, bastião do rugby colombiano, está organizando seu campeonato de XV feminino de clubes, com 6 participantes.

Chile também olha para o XV feminino

O XV feminino está ainda aparecendo no Chile. No Sul do país, encontros da modalidade estão rolando.