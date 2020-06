O rugby colombiano está aumentando suas receitas e se estruturando mesmo em tempos de crise. A federação do país celebrou um novo investimento do governo do país de cerca de 300 mil dólares (mais de 1,5 milhão de reais), que se somam aos mais de 550 mil dólares (mais de 2,8 milhões de reais) vindas do Sistema Nacional do Esporte do país.

Entre outras conquistas, a Colômbia acaba de inaugurar gramado sintético no principal campo de rugby de Medellín e anunciou a criação de Centros Regionais de Desenvolvimento para 2021, em Bogotá, Cúcuta, Pereira e na Costa Caribenha, às quais se somará Cali em 2022.

