A Major League Rugby norte-americana terá seu pontapé inicial nesse fim de semana e as contratações ainda seguem sendo anunciadas.

O Rugby United New York é a bola da vez, após contratar Mathieu Bastareaud e seguir negociando com Chris Robshaw. O clube da “Big Apple”, no entanto, também tem reforços menos badalados, com o time anunciando a contratação do asa colombiano Julio Giraldo, de 24 anos, que estava no Old Boys, clube amador novaiorquino. O jogador é o quinto colombiano profissional no exterior, junto do segunda linha Andrés Zafra, que atua no Agen, do Top 14 francês; do do segunda linha Danny Giraldo, do asa Diver Ceballos e do centro Geovanny Carvajal, os três do Peñarol, do Uruguai.

Selknam assina com outro atleta de Tonga

Enquanto isso, o time chileno do Selknam (da Superliga sul-americana) assinou contrato com o scrum-half tonganês Johnny Ika, de 27 anos, que tem passagens pelo Hawke’s Bay, da Nova Zelândia (Mitre 10 Cup), e pelo Utah Warriors, dos Estados Unidos (Major League Rugby). O jogador se junta a seu compatriota Latiume Fosita na equipe do Chile.