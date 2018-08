O Grupo B do Super 16 vem se provando o mais equilibrado da competição e o capítulo do último sábado teve a Poli atropelando em dérbi paulistano sobre o Pasteur, 45 x 15, para assumir a liderança da chave, ao passo que o Band Saracens se manteve vivo na luta por uma lugar no mata-mata ao vencer em casa o Niterói por 36 x 19.

Com a vitória, a Poli assumiu a liderança do grupo, passando o Pasteur no saldo de pontos. O próximo jogo da Poli é contra o Band no mesmo CEPEUSP e o Pasteur receberá o Niterói em São Paulo. Ambas as partidas ocorrerão no sábado dia 25/08.

Poli triunfa no Dérbi Pa-Po e assume a liderança do Grupo B

A Poli mandou em casa, o CEPEUSP na Cidade Universitária da capital paulista, o jogo contra o Pasteur duas semanas após a derrota para a mesma equipe. A diferença, as equipes jogaram reforçadas com jogadores que estavam a serviço do selecionado brasileiro. E a história mudou.

Com os reforços de Gelado, Maranhão, Valentin, DeWet e Zé, a Poli veio modificada para enfrentar o Pasteur apenas com o reforço de Robert Tenório que servia aos Tupis. Somando-se a isso, a falta de concentração do Pasteur facilitou a vida da Poli para vencer a partida.

O jogo começou equilibrado, mas logo na metade do primeiro tempo a Poli começou a mandar no jogo, controlando as ações. O trio Gelado, Maranhão e Zé começou a se destacar na partida. Gelado ganhando laterais preciosos, Maranhão distribuindo bem as jogadas, Zé, jogando de fullback, quase que onipresente nas recepções dos chutes e o forte conjunto de base levaram a equipe da Poli à vitória com ponto bônus.

A Poli fez um jogo simples e eficiente, aproveitando o que os Tupis em campo tinham a oferecer. Fizeram o que o Pasteur fez no confronto anterior, uma rodada atrás. E o Pasteur, fez o que a Poli fez no jogo anterior: tentou jogar na base dos forwards e não conseguiu suplantar a forte defesa da Poli. O nervosismo também pareceu afetar os atletas do Pasteur que, só na primeira etapa da partida cometeu 11 penais. A primeira etapa terminou com o placar parcial de 17 x 3 para o time da casa.

Thiago Maihara, desta vez jogando de scrum-half não teve a liberdade que teve nas outras partidas do primeiro turno. A própria função diferente e Maranhão que o marcou muito bem, fez de sua atuação limitada e sem poder contribuir de forma destacada a sua equipe.

Na segunda etapa, a Poli continuou forçando e jogando forte até anotar os 5 tries que lhe deram o ponto bônus. Aí a Poli arrefeceu seu jogo e o Pasteur teve a chance de anotar dois tries com Tenório. Partida que terminou 45 x 15 para a Poli.

Destaque negativo: o destempero que tomou conta dos atletas do Pasteur ao fim da partida. Jogando boa parte da partida com uma grande diferença no placar e cometendo muitos penais, o Pasteur tomou 4 cartões amarelos e 1 vermelho na partida.

Band Saracens sobrevive na disputa pelas quartas de final

No CERET, o Band Saracens recebeu o Niterói em jogo crucial para os dois lados na luta para seguirem vivos na disputa pelas quartas de final do Super 16. E o Band levou a melhor com 36 x 19, mas não sem passar sufoco no primeiro tempo.

Isso porque o jogo começou com o Niterói voando baixo e marcando os 2 primeiros tries do jogo, ambos do veterano Daniel Gregg (o primeiro em linda linha de passes), jogando de abertura com a classe de sempre para abrir 12 x 00 em 20 minutos. O jogo era disciplinado e teve o primeiro penal assinalado apenas aos 30′, logo após o Band iniciar sua reação, que começou com try de Paganini, de volta dos Tupis, aos 26′. O empate veio aos 31′ pelas mãos do centro artilheiro Cavalo e os fluminenses sentiram a blitz paulista, vendo o Band virar o placar aos 33′ com try de Devon Muller. Foram 3 tries em questão de menos de 10 minutos e 17 x 12 no marcador.

O Nikity teve seu papo de intervalo surtindo efeito e o segundo tempo largou com try dos visitantes, do centro Dittz. Mas foi só do lado fluminense. O Band Saracens logo se recolocou acima no placar com try de Lucas Adib e selou seu triunfo com 2 tries do asa sul-africano Jaco Botha.

Resultados

Dia 18/08/2018 às 14h00 – Band Saracens 36 x 19 Niterói

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Poli 45 x 15 Pasteur

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP