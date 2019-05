ARTIGO COM VÍDEO – Faltam apenas mais 2 rodadas para o encerramento da temporada regular da Major League Rugby norte-americana e simplesmente não há ainda nenhuma equipe já garantida nas semifinais, com 6 times brigando por 4 vaga: San Diego, New Orleans, Seattle, New York, Toronto e Glendale.

Mas, um dos destaques da antepenúltima jornada foi o já eliminado Houston Saber Cats, que reencontrou o rumo das vitória ao derrotar fora de casa o vice líder New Orleans Gold por 27 x 20, com direito a 2 tries decisivos de uruguaios, com o scrum-half Santiago Arata e o oitavo Alejandro Nieto.

A liderança segue nas mãos do San Diego Legion, que tem apenas mais um jogo pela frente. O time da Califórnia venceu fora de casa o Utah Warriors, de Josh Reeves e Arthur Bergo, por 31 x 21, em um jogo muito duro proporcionado pela equipe de Salt Lake City.

Já o atual campeão e terceiro colocado Seattle Seawolves deixou o atual vice campeão Glendale Raptors em situação delicada na sexta posição ao vencer o time do Colorado por 53 x 36, em verdadeira tempestade de tries na Grande Denver. Jogaço de 13 tries.

Por fim, o United New York é o quarto colocado após derrotar em casa por 27 x 07 o lanterna Austin Elite, que está seriamente arriscado de encerrar a temporada sem vitórias. Austin, no entanto, foi manchete com reforços de última hora, contratando o scrum-half da seleção da Espanha (francês de nascimento) David Mélé (que estava no Perpignan, do Top 14) e o centro francês Simon Bienvenu (ex Racing e Toulouse).

Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

New Orleans 20 x 27 Houston

Glendale 36 x 53 Seattle

Utah 21 x 31 San Diego

New York 27 x 07 Austin

Time Cidade Jogos Pontos San Diego Legion San Diego 15 57 New Orleans Gold New Orleans 14 52 Seattle Sunwolves Seattle 14 51 United New York Nova York 14 49 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 14 48 Glendale Raptors Glendale/Denver 14 43 Utah Warriors Salt Lake City 14 17 Houston SaberCats Houston 13 15 Austin Elite Austin 14 4

Próxima rodada

25/05 – Houston x Austin

26/05 – New York x New Orleans

26/05 – Toronto x Glendale

26/05 – Seattle x Utah