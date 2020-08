Tempo de leitura: 8 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Começou neste sábado a Copa Workout Portal do Rugby, com 4 duelos pelo torneio masculino! SPAC, Joaca, Pé Vermelho e Charrua venceram na largada no desafio dos burpees!

Sábado que vem começa o feminino. Olho no nosso Instagram!

Clube UF Partidas Pontos Grupo A Joaca SC 1 3 Jacareí SP 0 0 São José SP 1 0 Grupo B SPAC SP 1 2 Poli SP 1 1 Pasteur SP 0 0 Grupo C Pé Vermelho PR 1 2 Curitiba PR 1 1 Desterro SC 0 0 Grupo D Charrua RS 1 3 Farrapos RS 0 0 Serra Gaúcha RS 1 0

Dia Time Placar vs Placar Time Fase/Grupo 08/08/2020 Joaca 3 X 0 São José Grupo A 08/08/2020 Poli 1 X 2 SPAC Grupo B 08/08/2020 Charrua 3 X 0 Serra Gaúcha Grupo C 08/08/2020 Curitiba 1 X 2 Pé Vermelho Grupo D 22/08/2020 Jacareí X Joaca Grupo A 22/08/2020 Pasteur X SPAC Grupo B 22/08/2020 Desterro X Pé Vermelho Grupo C 22/08/2020 Farrapos X Serra Gaúcha Grupo D 05/09/2020 Jacareí X São José Grupo A 05/09/2020 Pasteur X Poli Grupo B 05/09/2020 Curitiba X Desterro Grupo C 05/09/2020 Charrua X Farrapos Grupo D 19/09/2020 Campeão A X Campeão B Semifinal 19/09/2020 Campeão C X Campeão D Semifinal 03/10/2020 X FINAL

Os vídeos da primeira rodada!