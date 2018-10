ARTIGO COM VÍDEOS – A Inglaterra viveu torneio novo nesse fim de semana. Ou quase isso. Foi a Premiership Rugby Cup, a nova Copa da Inglaterra, que substitui a Copa Anglo-Galesa (Anglo-Welsh Cup), jogada de 2005 a 2018. No entanto, de 1971 a 2005, a Inglaterra já tinha sua copa nacional, organizada pela RFU, a federação do país. A diferença é que agora a Premiership Rugby Cup será organizada pela Premiership, a liga de clubes, envolvendo os 12 times da primeira divisão inglesa.

As equipes foram divididas em 3 grupos com 4 times cada e cada equipe fará 4 jogos na fase de grupos: 3 contra equipes de seu grupo, mais 1 clássico contra algum time de outro grupo. O primeiro colocado de cada grupo e o melhor 2º colocado avançarão às semifinais.

Na rodada de abertura, com muitos jovens talentos sendo colocados em campo, os destaques ficaram com largas vitórias de Northampton Saints, Worcester Warriors e Gloucester, além de vitórias importantes de Saracens e Harlequins em jogos de rivalidade. Exeter Chiefs e Newcastle Falcons terminaram com empate.

A 2ª e a 3ª rodadas rolarão nos dois primeiros fins de semana de novembro, ao passo que a 4ª rodada (a rodada dos clássicos) será no último fim de semana de janeiro. As semifinais serão jogadas em 8 e 9 de fevereiro e a grande final no dia 17 de março (com local a ser anunciado).

Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

Newcastle Falcons 22 x 22 Exeter Chiefs

Saracens 29 x 21 Leicester Tigers

Gloucester 31 x 07 Wasps

Bath 19 x 27 Harlequins

Northampton Saints 51 x 24 Bristol Bears

Worcester Warriors 35 x 03 Sale Sharks

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Harlequins Londres 1 4 Exeter Chiefs Exeter 1 2 Newcastle Falcons Newcastle 1 2 Bath Bath 1 0 Grupo 2 Worcester Warriors Worcester 1 5 Saracens Londres 1 4 Leicester Tigers Leicester 1 0 Sale Sharks Salford (Manchester) 1 0 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 1 5 Gloucester Gloucester 1 5 Bristol Bears Bristol 1 1 Wasps Coventry 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e o melhor 2º colocado geral avançarão às semifinais;

- As equipes fazem 3 jogos contra as demais equipes do mesmo grupo e 1 clássico contra alguma equipe de outro grupo.