“LUNES DE COMEÇOS”! As redes sociais da Superliga (SLAR) anunciaram o início da pré temporada para o Corinthians. Nesta segunda-feira, foram iniciados os trabalhos para a temporada 2020 da Seleção Brasileira, que deverá ser a base do elenco do Corinthians para a liga. O elenco corintiano, no entanto, ainda não foi oficialmente revelado.

LUNES DE COMEÇOS 👏🇧🇷 Mañana comienza su pretemporada Corinthians 😯👏 ¡Boa sorte!#PasionSinLimites pic.twitter.com/8k5PrZgXq8 — SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@SLARugby) January 13, 2020

O primeiro jogo do Corinthians será no dia 13 de março contra o Olimpia, do Paraguai, em Asunción, pendente de confirmação oficial da liga, que deverá revelar a tabela oficial de jogos em breve.