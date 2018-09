ARTIGO COM VÍDEOS – Hora de falar do pontapé inicial que foi dada na Top League, o Campeonato Japonês que começou nesse fim de semana.

A torcida do Verblitz esteve em peso no Toyota Stadium. O estádio da famosa cidade industrial teve o maior público do rugby union registrado neste fim de semana em todo o mundo. Mais de 30 mil pessoas presenciaram um jogo muito parelho contra os amarelos do Sungoliath, atuais campeões.

O time da casa construiu o placar após o cartão amarelo de Sean McMahon aos 11 minutos do segundo tempo. Com um jogador a mais, eles chegaram a liderar por 25 a 10, porém no último quarto do jogo a coisa desandou. Com a vitória garantida, porém sofrendo muita pressão dos amarelos, o oitavo Himeno travou a bola no chão, foi amarelado. Na formação de scrum o Suntory Sungoliath tomou para si a vitória do certame por 27 a 25, penal try após lambança do Verblitz. Os temidos foram mantidos na jaula, pois ganharam de pouco e o prêmio de consolação foi o ponto bônus defensivo.

Mais cedo, no mesmo campo, os Azuis de Iwata também fizeram bonito e venceram os Red Sparks por 43 a 3. Ayumu Goromaru, fullback do Júbilo, marcou 12 pontos e já figura entre os artilheiros. Gerrie Labschagne impressionou nesta partida, participou do ataque incisivo durante os 63 minutos que atuou e ainda marcou um belo try.

Sem Carter, o Kobelco Steelers teve dificuldades para vencer o forte Shining Arcs. Mas a ausência do grande all black não foi o principal problema, já que o sunwolf Hayden Parker teve uma boa atuação. A equipe de Ichikawa puniu cada erro dos vermelhos de Kobe, que tiveram que lidar com dois cartões amarelos. Aos 23 do segundo tempo, o placar estava levemente favorável para os Steelers, 27 a 20, apesar da ausência de Ryohei Yamanaka até os 33 minutos, a equipe construiu com o try de Hayden Parker uma vantagem mais larga que culminou no placar final: 34 a 20.

Os Spears venderam muito caro a derrota ante aos Cavaleiros Selvagens (Wild Knights). O Panasonic teve muita dificuldade, principalmente para administrar um placar de 15 a 11 por boa parte da segunda etapa, este que foi o placar final do certame.

Dentre os resultados, tivemos ainda a boa estreia do Red Dolphins na elite. A equipe venceu os blues de Munakata com placar amplo, 33 a 3. Black Rams e Honda Heat fizeram um duelo de 73 pontos. A vitória foi dos pretos por 39 a 34. Indo ao outro extremo, placar macro entre os Green Rockets e Shuttles 9 a 8 para o time de Toyota. Como dito na prévia da semana passada, o Canon Eagles se reforçou e prometia muito para a estreia. Sem Israel Dagg, as Águias venceram o Toshiba Brave Lupus por 26 a 20.

A primeira rodada teve média de 10.465 torcedores, oito cartões amarelos, média de um por jogo. Não houve nenhuma ocorrência de cartão vermelho. O time mais “faltoso” foi o Toyota Verblitz, com 18 infrações. A próxima rodada será marcada pelos favoritos enfrentando os menores.

Escrito por: Leandro Vieira

Top League – Campeonato Japonês 2018

Red Dolphins 33 x 03 Blues

Steelers 34 x 27 Shining Arcs

Green Rockets 08 x 09 Shuttles

Verblitz 25 x 27 Sungoliath

Wild Knights 15 x 11 Spears

Eagles 26 x 20 Red Sparks

Jubilo 43 x 03 Red Sparks

Black Rams 39 x 34 Heat

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Hino Red Dolphins Tóquio 1 5 Kobelco Steelers Kobe 1 4 Suntory Sungoliath Tóquio 1 4 Toyota Industries Shuttles Nagoya 1 4 NEC Green Rockets Chiba 1 1 Toyota Verblitz Toyota 1 1 NTT Shining Arcs Chiba 1 1 Munakata Sanix Blues Munakata 1 0 Grupo B Yamaha Jubilo Shizuoka 1 5 Canon Eagles Tóquio 1 4 Ricoh Black Rams Tóquio 1 4 Panasonic Wild Knights Gunma 1 4 Kubota Spears Chiba 1 1 Honda Heat Suzuka 1 1 Toshiba Brave Lupus Tóquio 1 1 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 4 primeiros colocados de cada grupo vão às quartas de final;