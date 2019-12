ARTIGO COM VÍDEO – O Circuito Mundial de Sevens Masculino 2019-20 teve seu pontapé inicial hoje com a largada para o Dubai Sevens, nos Emirados Árabes Unidos – e com transmissão do Watch ESPN.

A primeira rodada não reservou surpresas, com os favoritos prevalecendo. O jogo mais empolgante foi entre França e Argentina, com os franceses resistindo no fim e assegurando a vitória preciosa por 12 x 10. Fiji, atual campeão, suou para vencer o convidado Japão, 24 x 17, com os japoneses reagindo no fim, mas sem tempo para virada. Por sua vez, os Estados Unidos tiveram muito trabalho para derrotarem a recém promovida Irlanda: 24 x 19, com Barrett e Baker fazendo o que deles se espera. Por fim, o renovado time do Quênia quase aprontou para cima da África do Sul, mas os Boks seguraram a vitória em fim dramático por 17 x 12.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 1ª etapa Masculina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Masculino

Grupo A: Fiji, França, Argentina e Japão

Grupo B: Estados Unidos, Austrália, Escócia e Irlanda

Grupo C: Nova Zelândia, Samoa, Canadá e Gales

Grupo D: África do Sul, Inglaterra, Espanha e Quênia

Quinta-feira, dia 05 de novembro

10h06 – Samoa 19 x 12 Canadá

10h28 – Nova Zelândia 36 x 07 Gales

10h50 – Austrália 43 x 14 Escócia

11h12 – Estados Unidos 24 x 19 Irlanda

11h40 – França 12 x 10 Argentina

12h02 – Fiji 24 x 17 Japão

12h32 – Inglaterra 36 x 07 Espanha

12h54 – África do Sul 17 x 12 Quênia

Sexta-feira, dia 06 de novembro

04h14 – Samoa x Gales

04h36 – Nova Zelândia x Canadá

04h58 – Austrália x Irlanda

05h20 – Estados Unidos x Escócia

05h42 – França x Japão

06h04 – Fiji x Argentina

06h26 – Inglaterra x Quênia

06h48 – África do Sul x Espanha

10h06 – Canadá x Gales

10h28 – Nova Zelândia x Samoa

10h50 – Escócia x Irlanda

11h12 – Estados Unidos x Austrália

11h40 – Argentina x Japão

12h02 – Fiji x França

12h32 – Espanha x Quênia

12h54 – África do Sul x Inglaterra

Sábado, dia 07 de novembro

04h14 – Quartas de final

04h36 – Quartas de final

04h58 – Quartas de final

05h20 – Quartas de final

06h30 – Decisão de 15º lugar

06h52 – Decisão de 13º lugar

08h00 – Semifinal

08h22 – Semifinal

08h44 – Decisão de 11º lugar

09h06 – Decisão de 9º lugar

11h00 – Decisão de 3º lugar (Bronze)

12h02 – FINAL (Ouro)