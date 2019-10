Nesta sexta=-feira teve o pontapé inicial em Sydney para a Copa do Mundo de Rugby League 9s, o Rugby League reduzido de 9 jogadores. A competição vai até sábado, dia 19, no Western Sydney Stadium, envolvendo 12 equipes masculinas e 4 femininas.

Para assistir, acesse Watch NRL. A grande final feminina é às 5h45 e a masculina é às 7h da manhã, horário de Brasília.

Apenas o campeão de cada grupo e o melhor 2º colocado avançam às semifinais entre os homens, ao passo que entre as mulheres haverá uma final entre as 2 melhores colocadas.



Como o Mundial de 9s está em sua edição inaugural, as seleções apostaram em elencos fortes. A Austrália abriu o torneio vencendo a Nova Zelândia em jogo recheado de craques, com Josh Addo-Carr, David Fifita e Daly Cherry-Evans liderando os Kangaroos para uma vitória confortável por 25 x 12.

Copa do Mundo de Rugby League 9s – em Sydney

Masculino

Grupo A: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Estados Unidos

18/10 – Austrália 25 x 12 Nova Zelândia

18/10 – Papua Nova Guiné 23 x 10 Estados Unidos

19/10 – Nova Zelândia x Papua Nova Guiné

19/10 – Austrália x Estados Unidos

19/10 – Nova Zelândia x Estados Unidos

19/10 – Austrália x Papua Nova Guiné

Grupo B: Inglaterra, Líbano, França e Gales

18/10 – França 08 x 12 Líbano

18/10 – Inglaterra 25 x 04 Gales

19/10 – França x Gales

19/10 – Inglaterra x Líbano

19/10 – Líbano x Gales

19/10 – Inglaterra x França

Grupo C: Ilhas Cook, Samoa, Fiji e Tonga

18/10 – Tonga 07 x 30 Ilhas Cook

18/10 – Samoa 32 x 17 Fiji

19/10 – Samoa x Ilhas Cook

19/10 – Tonga x Fiji

19/10 – Fiji x Ilhas Cook

19/10 – Tonga x Samoa

Feminino

Grupo Único: Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné

18/10 – Inglaterra 25 x 04 Papua Nova Guiné

18/10 – Austrália 22 x 08 Nova Zelândia

19/10 – Nova Zelândia x Papua Nova Guiné

19/10 – Austrália x Inglaterra

19/10 – Austrália x Papua Nova Guiné

19/10 – Inglaterra x Nova Zelândia

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a RLIF – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?