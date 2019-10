Enquanto a Copa do Mundo rolava no Japão, o sábado europeu foi de abertura do Rugby Europe Trophy 2019-20 (o “Six Nations C”), com vitória da Ucrânia sobre a Lituânia, por 27 x 10. Os ucranianos retornavam à divisão após vencerem a Conference 1 e serem promovidos.

A Conference 1 também teve ação, com a Suécia estreando derrotando a Letônia fora de casa por 26 x 22, em partida que era das mais difíceis para os suecos.

Já uma divisão abaixo, na Conference 2, a Dinamarca venceu a Finlândia em dérbi nórdico, 22 x 00, e a Bulgária atropelou fora de casa a Bósnia, 51 x 03, para liderar com brilho o Grupo Sul.

Rugby Europe Trophy – 2ª divisão da Rugby Europe / 3ª divisão da Europa

Ucrânia 27 x 10 Lituânia, em Kharkiv

Seleção Jogos Pontos Ucrânia 1 5 Alemanha 0 0 Holanda 0 0 Polônia 0 0 Suíça 0 0 Lituânia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe / 4ª divisão da Europa

Grupo Norte

Letônia 22 x 26 Suécia, em Jurmala

Seleção Jogos Pontos Tchéquia 2 10 Hungria 2 5 Suécia 1 4 Letônia 2 1 Luxemburgo 1 0

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Norte

Dinamarca 22 x 00 Finlândia, em Odense

Seleção Jogos Pontos Dinamarca 2 10 Finlândia 2 4 Moldávia 1 1 Áustria 0 0 Noruega 1 0

Grupo Sul

Bósnia 03 x 51 Bulgária, em Zenica

Seleção Jogos Pontos Bulgária 2 10 Turquia 2 5 Sérvia 2 4 Andorra 1 0 Bósnia-Herzegóvina 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).

Amistoso

São Vicente e Granadinas 26 x 53 Santa Lúcia, em Arnos Vale