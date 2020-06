ARTIGO COM VÍDEO – O primeiro ano do Super Rugby profissional foi em 1996, quando a competição nascia com o nome de Super 12. Franquias de Nova Zelândia, Austrália e África do Sul lotavam estádios para o “maior show da Terra”. E o grande time era o Auckland Blues, do grande jogador do mundo naquele momento: Jonah Lomu.

A história do Super Rugby começou assim, com Lomu brilhando e conduzindo à glória aquele que era o maior time da Nova Zelândia e paixão da maior cidade do país. No mata-mata, os Blues voaram contra dois poderosos rivais sul-africanos. Vamos então rever o grande try que Lomu fez na semifinal contra o Northern Transvaal Bulls e a vitória na grande final sobre o Natal Sharks.





