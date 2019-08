Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby:

Prezada Comunidade do Rugby,

Primeiramente gostaríamos de agradecer a carta aberta do Alexandre Cleaver, que trata de temas muito relevantes para o futuro do nosso Rugby, e também ao Portal do Rugby, por dar espaço para esses debates. As provocações e colocações do Alexandre são extremamente pertinentes. Elas vão ao cerne das grandes questões que todos os agentes do Rugby no País terão que tratar para assegurar um futuro para o nosso esporte.

Como a grande maioria dos países, estamos também vivenciando a questão da inserção do profissionalismo no Rugby e como isto impacta todo o ecossistema da modalidade no Brasil (jogadores, clubes, federações, juízes, seleções, desenvolvimento, alto rendimento etc). O que pudemos verificar, analisando modelos implementados mundo afora é que se trata de um equilíbrio delicado e com alguns casos de sucesso. A característica comum, daqueles que parecem estar tendo sucesso em desenvolver uma convivência mutuamente benéfica para todos os atores deste ecossistema chamado Rugby, foi uma construção de um modelo em que todos puderam participar, dialogar e opinar. Se não for abrangente e inclusivo, estará destinado ao insucesso.

Seguindo essa linha, começamos a desenhar a estrutura de competições nacionais em parceria com as federações no começo deste ano. O próximo passo será uma Assembleia Aberta, para todos os clubes e pessoas interessadas em contribuir, com o objetivo de apresentar e debater a Estratégia de Crescimento do Rugby Brasileiro 2020+. A ideia desta assembleia é a de ouvir todos os interessados e coletar recomendações para, juntos, construirmos uma rota para o futuro do nosso esporte.

Enviaremos os convites nos próximos dias.

Atenciosamente,

Brasil Rugby