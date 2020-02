Nesse fim de semana, dias 15 e 16, Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista, será o palco para a edição 2019-20 do Super Sevens Masculino (de clubes) e do Super Sevens Juvenil (antiga Copa Cultura Inglesa, de seleções estaduais). Os jogos serão no Volkswagen Clube, sem transmissão.

Masculino M19: 7 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

Masculino M17: 6 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;

Feminino M19: 5 times, todos contra todos, seguido de 3º lugar e final; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul;

Feminino M17: 6 times, todos contra todos; Participantes: São Paulo, SP Capital, SP Vale, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul;



Confira a lista de convocadas e convocados:

M17 – Feminino

Claudia Vitoria SPAC Fernanda Godoi São Jose Florencia Lanusse SPAC Giovana Bruno SPAC Gisele Gomes SPAC Giulia Ramalho SPAC Juliana Julio SPAC Laura Couto Rio Branco Mayra Bessa Guardiões Maria Eduarda Lemos URA Mariana Rodrigues Rio Branco Marina A. Rodrigues Leoas Raissa Gonçalves Rio Branco Rebeca Aguiar SPAC

M19 – Feminino

Anandara Clara Rio Branco Beatriz Siqueira Rio Branco Dominick Siqueira Codogno Guardiões Keila Rafaela Guardiões Larissa Francini Armada Laura V. De Jesus Leoas Mayara Victoria URA Maysa Fernandes Curitiba Nicoly Gonçalves USP Rebeca Nastari Pasteur Renata Monteiro Pasteur Renatha Scatamburto Pasteur Sophia R. Hipocreme Rio Branco Mariana Pacito FGV Wedja Soares Rinos Gabriela Cristina Rinos Victoria Williamson SPAC

M17 – Seleção Vale – Masculino

Andrei Henrique Santana de Souza Jacareí Breno Alberto da Silva Faria São José Gabriel Simões Dognani Silva São José Juan Carriel da Silva Jacareí Leonardo da Silva Soares Jacareí Lyan Willis Fonseca de Aquino Jacareí Marcelo Henrique de Campos Jacareí Mateus Luqueti Gonçalves Ilhabela Matheus Henrique da Silva Martins São José Ricardo Antony Alves de Almeida Oliveira Ilhabela Roberto Ferreira de Lima Junior Jacareí Rodrigo de Oliveira Santos Jacareí Vitor Santos da Silva Jacareí Yago Miyakawa Rodrigues da Silva Jacareí

M17 – Seleção Capital – Masculino

Aramis Padilla SPAC Lucas Gabriel De Souza Leões Bruno Chinedu De Jesus SPAC Luiz Fernando Felizardo URA Eduardo Fagundes Da Silva Guardiões Nassor Lukata Faustino Cruz Rio Branco Guilherme Dos Santos SPAC Gustavo Scotto Pasteur Nicolas Landin De Araujo SPAC João Pedro Ferrer Do Amaral SPAC Jose Luis Jimenez SPAC Vinicius Dos Santos Silva Leões Lorenzo Ferramola SPAC Lucas Fonseca Sampaio URA

M17 – Seleção Mista (capital + Vale) – Masculino

Carlos Eduardo Laturdes Vasconselcos Gonçalves Jacareí Diogo Dias Duarte Jacareí Eukiam Lucas Teixeira Cordeiro Jacareí Glaycon Dérock Machado Jacareí Jonathan D Arc Lima de Figueredo São José Kaique Santos da Silva Jacareí Kauan Vitor Pereira Vieira São José Benjamin Anness Pasteur Danilo Aparecido Sa De Moura SPAC Gabriel Fonseca Sampaio URA Joao Nicolaz Santana Conceição Leões Matheus Coutinho Pasteur Kinderman Souza Santiago URA João Pedro Cop SPAC

M19 – Seleção Vale – Masculino

Gabriel Henrique De Souza Oliveira Jacareí Breno Da Silva Vito São José Jonatas Elias Da Silva São José Gabriel Henrique Correa Costa Jacareí Isaac Matheus Rosa De Souza São José Carlos Rafael Aparecido Souza De Moura Jacareí Gabriel Rodrigues Moraes Jacareí Gabriel Brito De Senne Iguanas Ryan Fernando Da Silva Diogo Jacareí Lucas Alcino Da Silva Lopes Iguanas Francisco De Assis Rodrigues Da Silva Neto São José Thiago Cezar Guimaraes Leite Jacareí João Marcelo Borges Pires Jacareí Matheus Henrique Da Silva Moreira São José

M19 – Seleção Capital – Masculino

Alison Pablo Crispin SPAC Augusto Jose Silva Leões Luiz Felipe De Franco Pasteur Pedro Henrique Soares URA Felipe Vitorino Dos Santos Leões Heitor Federico Bonfante SPAC Wilson Gabriel Pereira Pasteur João Gustavo Luz SPAC Leonardo Ferramola SPAC Renato Santos Pasteur Maiki Gustavo Dos Santos Tornados Nicolas Ferreira SPAC Nicolas Lage Pasteur Sergio Manoel Silveira SPAC

M19 – Seleção Mista (capital + Vale) – Masculino