Nesta quinta-feira, o World Rugby aprovou as datas para o encerramento do Six Nations. Os quatro jogos restantes da competição europeia masculina serão jogados todos em outubro, com o jogo entre Irlanda e Itália adiado da quarta rodada acontecendo no dia 24 de outubro, ao passo que a quinta rodada, inteiramente adiada, vai rolar no dia 31 de outubro.

A última rodada terá Gales enfrentando a Escócia em sede a definir, após a confirmação de que Cardiff não estará apta a receber o jogo, por conta da transformação do Principality Stadium em hospital de campanha. Os outros jogos serão os decisivos Itália contra Inglaterra e França versus Irlanda, que decidirão o campeão.

O torneio feminino do Six Nations teve mais jogos adiados, pelo contágio de uma atleta escocesa pela COVID-19 durante a competição. Com isso, a competição será disputada em mais datas, a serem confirmadas.

Dia 24/10: Irlanda x Itália, em Dublin

Dia 31/10: Gales x Escócia, em local a definir

Dia 31/10: Itália x Inglaterra, em Roma

Dia 31/10: França x Irlanda, em Paris

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 4 13 França 4 13 Escócia 4 10 Irlanda 3 9 Gales 4 7 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;