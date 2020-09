Tempo de leitura: 5 minutos

A Sudamérica Rugby oficializou: nos dias 17, 21 e 25 de outubro, o estádio Charrua, em Montevidéu, será o palco para a edição 2020 do Campeonato Sul-Americano de Rugby XV, o “4 Nações”.

A competição não estava prevista no calendário de 2020, mas foi reinstituída para prover calendário para Uruguai, Chile, Brasil e Argentina XV (a seleção argentina de desenvolvimento) após a quarentena, uma vez que o Americas Rugby Championship deste ano foi cancelado.

Ter o torneio em um só país, acostumado aos torneios internacionais e com uma gestão positiva do controle da COVID-19, assegura um ambiente mais controlado e minimiza os riscos. O Presidente da Sudamérica Rugby, Sebastián Piñeyrúa, agradeceu o apoio do governo do Uruguai, para a realização deste torneio.“Gostaria de destacar o apoio do governo do Uruguai para nos permitir, para toda a região, a retornar ao jogo, sempre priorizando a saúde e o bem-estar tanto dos esportistas como de toda a população. Tomando todas as medidas e protocolos do caso, estamos gerando uma luz de esperança em todos os países da região que não estavam jogando o rugby desde março. O interesse da Sudamérica Rugby em levar esta competição adiante teve o apoio fundamental das uniões nacionais, temos trabalhado juntos com elas durante os últimos cinco meses. É preciso agradecer a todos os integrantes das diversas comissões que vêm trabalhando para assegurar que tudo esteja pronto para que o evento tenha todas as garantias que precisa ter.”

“Ao apresentar uma competição internacional para as suas seleções, estamos dando aos seus patrocinadores e marcas a possibilidade de estarem presentes, acreditando que as uniões possam aproveitar comercialmente este evento e gerar conteúdo para os seus patrocinadores.”, acrescentou Piñeyrúa.

Da sua parte, o Secretário Nacional do Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, disse: “Para o governo uruguaio e em particular a Secretaria Nacional do Esporte, é um grande reconhecimento que a Sudamérica Rugby tenha escolhido o nosso país como sede do prestigiado Sul-Americano Quatro Nações, com a participação da Argentina XV, Brasil, Chile e Uruguai.”

“Nossa condição sanitária diante da pandemia da COVID-19 tem sido satisfatória; este foi um dos elementos principais nesta decisão. Não podemos deixar de reconhecer que a rica história de organização de eventos internacionais por parte da União de Rugby do Uruguai esteve em cima da mesa.”

O Subsecretário Nacional do Esporte do Uruguai, Pablo Ferrari, acrescentou: “Por isso o orgulho é em dobro, mas a responsabilidade de seguir respeitando as medidas que adotam o Poder Executivo e o Ministério de Saúde Pública para que sigamos no rumo certo, é ainda maior. Desta maneira as quatro delegações poderão competir com segurança e desfrutar deste lindo jogo.”

“Sejam bem-vindas todas as seleções. Uma vez mais o Uruguai é a sua casa!” Completou aquele que fora Presidente da URU (União de Rugby do Uruguai).

Situação sanitária

A realidade do Uruguai a respeito da pandemia global da COVID-19 fez com que a escolha da sede estivesse fundamentada no bom controle e gestão da pandemia.

Cada plantel participante terá um encarregado sanitário – Manager COVID-19 – que está trabalhando em contato direto com o Dr. Marcelo Santurio, Médico-Chefe da URU, e a ativa colaboração de José Veloso, Diretor do Centro Médico Esportivo da Secretaria Nacional do Esporte do Uruguai, ex-membro da Comissão de Antidoping da Sudamérica Rugby e grande colaborador do rugby na região.

Cada plantel está colocando em curso todos os protocolos de saúde antes da viagem, e deverá mantê-los para os deslocamentos e durante a estadia no Uruguai.

Para poderem desenvolver uma melhor preparação, e se assegurarem de estar em situação de saúde para participar do Sul-Americano 4 Nações sem inconvenientes nem contágios, as equipes chegarão ao Uruguai com bastante antecedência às datas colocadas pela organização do torneio. Devido às realidades de cada país, Colômbia e Paraguai desistiram de participar do Sul-Americano 4 Nações.

Exames

As três delegações visitantes deverão realizar exames PCR antes de chegar ao Uruguai, para ter a certeza de que aqueles que finalmente viajam, estejam saudáveis. Ao chegar em Montevidéu, será conduzido um protocolo de testes para confirmar os resultados.

Além da bolha, haverá distintas barreiras sanitárias para que a equipe chegue ao evento de maneira saudável. As delegações estarão encapsuladas no hotel, terão campos de treinamento específicos, a limpeza dos lugares e dos alimentos será obrigatória e não será permitido o convívio social.

Cuidados sanitários

Mesmo assim, desde a organização conjunta da Sudamerica Rugby, a União de Rugby do Uruguai e distintos departamentos governamentais do governo uruguaio, vão ser tomados os cuidados sanitários que incluem testes a todos aqueles envolvidos no torneio, limpeza dos espaços a serem utilizados pelas seleções e organizadores do torneio, circulação das equipes em isolamento e vestiários secos (apenas poderão se trocar neles mesmos). Os jogos serão sem público e com fluxos mínimos de pessoas que assegurem contatos limitados entre pessoas no estádio.

“Será tido em conta todo o alinhamento sanitário exigido pelo Ministério da Saúde Pública do Uruguai”, explicou Horacio Herrera, Gerente de Competições da Sudamérica Rugby, destacando “a boa disposição e relação que estamos tendo para levar adiante o nosso Sul-Americano.”

“Voltar para a atividade é algo que todos desejamos, mas isso só se faz dentro de um contexto de segurança para os atletas, comissão técnica e pessoal envolvido no torneio.”

“Por isso, desde que se começou a trabalhar na ideia do torneio há uns cinco meses, a principal prioridade foi o cuidado e a saúde de todos os envolvidos.”

Transmissão e tabela

O torneio será transmitido por diversas plataformas e poderá acompanhar pelo aplicativo da Sudamérica Rugby (Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dots.sar&hl=en, App Store: https://apps.apple.com/ar/app/sudamérica-rugby/id1498936155?l=en).

Em breve serão anunciados detalhes sobre a transmissão e a tabela do torneio.

Declarações dos protagonistas

Guzmán Barreiro, Diretor de Alto-Rendimento da União de Rugby do Uruguai:

“Indubitavelmente, a situação sanitária e gestão desta crise em nosso país, que foi exemplar, nos permitiu ter a oportunidade de nos colocar a trabalhar de maneira segura há vários meses. Por esta razão, nossos jogadores puderam levar adiante um plano de trabalho que tem sido readequado. Nos permitiu que os jogadores estejam em ótimas condições físicas. Ademais, também o fato de que está em curso um torneio local de clubes nos ajudou sensivelmente.”

“As autoridades nacionais e todos na URU, estamos plenamente comprometidos para que o Sul-Americano 4 Nações seja uma realidade. Temos recebido todo o apoio necessário e confiança por parte dos Ministérios nacionais envolvidos. Repito, estamos todos comprometidos para que a segurança sanitária esteja em primeiro lugar e o mais importante a se zelar.”

Fernando Portugal, responsável pelo Alto-Rendimento da Brasil Rugby:

“Estamos vivendo um ano de grandes desafios. O primeiro foi superar o cancelamento das competições e o isolamento dos atletas nas suas casas, cuidando para que ninguém fosse infectado e criando alternativas para mantê-los ativos.”

“Depois deste primeiro desafio, com atletas, pessoal e famílias saudáveis, começamos a planejar o retorno aos treinos, com rígidos protocolos, minimizando todos os riscos possíveis. Não queremos fazer e não faremos loucuras para poder sair para o campo.”

“Trabalhamos com objetivos e calendários bem definidos, e colocamos o 4N como um objetivo a ser alcançado pelos jogadores e comissão técnica. Por sorte temos na nossa região um país como o Uruguai que conseguiu controlar de maneira muito eficiente a propagação do vírus e pode nos receber para voltarmos a jogar.”

Fonte: Sudamérica Rugby

Campeões sul-americanos

Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 1951 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Brasil 1958 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Chile Uruguai Peru 1961 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil 1964 São Paulo (Brasil) Argentina Brasil Uruguai Chile 1967 Buenos Aires (Argentina) Argentina Chile Uruguai 1969 Santiago (Chile) Argentina Chile Uruguai 1971 Montevidéu (Uruguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1973 São Paulo (Brasil) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1975 Assunção (Paraguai) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 1977 Tucumán (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1979 Santiago e Viña del Mar (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1981* Montevidéu (Uruguai) Uruguai Chile Paraguai Brasil 1983 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1985 Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1987 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 1989 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 1991 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai Brasil 1993 Todos os países Argentina Uruguai Paraguai Chile Brasil 1995 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1997 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 1998 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2000 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile 2001 Todos os países Argentina Uruguai Chile Paraguai 2002 Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2003 Montevidéu (Uruguai) Argentina Uruguai Chile Paraguai 2004 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Venezuela 2005 Buenos Aires (Argentina) Argentina Uruguai Chile 2006 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2007 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2008 Todos os países Argentina Uruguai Chile 2009 Montevidéu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2010 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil Paraguai 2011 Puerto Iguazu (Argentina) Argentina Chile Uruguai Brasil Paraguai 2012 Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2013 Montevidéu (Uruguai) e Temuco (Chile) Argentina Uruguai Chile Brasil 2014** Todos os países Uruguai Paraguai Brasil Chile 2015** Todos os países Chile Uruguai Paraguai Brasil 2016** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai 2017** Todos os países Uruguai Chile Brasil Paraguai Sul-Americano Seis Nações 2018 Todos os países Brasil Argentina XV Chile Uruguai XV Paraguai Colômbia 2019 Todos os países Argentina Uruguai XV Chile Brasil Colômbia Paraguai Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5ºs lugares 6ºs lugares Argentina 35 0 0 0 0 0 Uruguai 4 27 8 0 0 0 Chile 1 11 25 2 0 0 Brasil 1 1 3 14 3 0 Paraguai 0 2 3 13 8 0 Venezuela 0 0 0 1 0 0 Peru 0 0 0 1 0 0 Colômbia 0 0 0 0 0 1 Copa Sul-Americana** 2014 Montevidéu, Paysandu (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2015 Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai) Argentina Uruguai Paraguai 2016 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile 2017 Colonia de Sacramento (Uruguai) e Santiago (Chile) Argentina Uruguai Chile Ranking Títulos Vices 3ºs lugares Argentina 3 0 0 Uruguai 0 3 0 Chile 0 0 2 Paraguai 0 0 1 Sul-Americano "B" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2000 São Paulo (Brasil) Brasil Venezuela Peru 2001 Todos os países Brasil Venezuela Peru Colômbia 2002 Lima (Peru) Brasil Peru Venezuela Colômbia 2003 Bogotá (Colômbia) Venezuela Brasil Colômbia Peru 2004 São Paulo (Brasil) Paraguai Brasil Peru Colômbia 2005 Assunção (Paraguai) Paraguai Brasil Peru Colômbia Venezuela 2006 Caracas (Venezuela) Brasil Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2007 Lima (Peru) Brasil Peru Colômbia Venezuela 2008 Luque (Paraguai) Brasil Paraguai Venezuela Colômbia Peru 2009 San José (Costa Rica) Colômbia Venezuela Peru Costa Rica 2010 Medellín (Colômbia) Peru Venezuela Colômbia Costa Rica 2011 Lima (Peru) Venezuela Peru Colômbia Costa Rica 2012 Valencia (Venezuela) Paraguai Colômbia Venezuela Peru 2013 Luque (Paraguai) Paraguai Colômbia Peru Venezuela 2014 Apartadó (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru Equador 2015 Lima (Peru) Colômbia Peru Venezuela Equador 2016 Lima (Peru) Colômbia Venezuela Peru Equador 2017 Lima (Peru) e Medellín (Colômbia) Colômbia Venezuela Peru - 2018 Antigua Guatemala (Guatemala) Peru Guatemala Costa Rica - 2019 - - - - - Sul-Americano "C" Ano Sede Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2012 Cidade da Guatemala (Guatemala) Costa Rica Guatemala Equador El Salvador 2013 San José (Costa Rica) Equador Costa Rica Guatemala El Salvador 2014 Balboa (Panamá) El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá 2015 San Salvador (El Salvador) Guatemala Costa Rica El Salvador Panamá 2016 Cidade da Guatemala (Guatemala) Guatemala Costa Rica Panamá El Salvador 2017 San José (Costa Rica) Costa Rica Guatemala Nicarágua Panamá 2018 Todos os países Panamá El Salvador Honduras - 2019 - - - - -

* Argentina não participou em 1981;



**A partir de 2014, a Argentina não participa do Campeonato Sul-Americano de Rugby. Mas, os dois primeiros colocados da competição enfrentam no ano seguinte a Argentina na Copa Sul-Americana (Copa CONSUR em 2014 e 2015, Copa Sudamérica Rugby a partir de 2016), que passou a ser o título máximo do continente.