Nesse sábado, dia 14, a CBRu encerrará o calendário de eventos com o já tradicional Beach Rugby do Rio de Janeiro, que neste ano acontecerá em Ipanema, no Posto 10 (com entrada gratuita). Serão 3 países se enfrentando nas categorias masculina e feminina: Brasil, Argentina e Uruguai.



O torneio vem sendo realizado desde 2014 anualmente, sempre no formato 5-a-side (de 5 atletas, chancelado pelo World Rugby). No ano passado, a Argentina ficou com os títulos nas duas categorias.

Histórico