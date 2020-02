SPAC anuncia a contratação do novo treinador da equipe adulta para a temporada 2020, o inglês David Griffiths, de 27 anos. Griffiths trabalhou no rugby como treinador na Inglaterra, País de Gales, África do Sul e Namíbia. Equipes anteriores nas quais já teve passagem são: Condados Orientais, Warwickshire, Universidade de Birmingham, Hinckley Blues (como preparador físico) e London Wasps, e na União Galesa de Rugby.

1 – De onde você é e como conheceu o RUGBY

Nascido originalmente em Norwich, Inglaterra, porém muitas das minhas habilidades de jogar e treinar foram experimentadas no País de Gales. Eu sempre usei o rugby como uma maneira de me expressar, seja através do jogo ou do treinamento.

2 – Como veio para o Brasil

Conheci minha esposa quando originalmente vim ao Brasil com a Premiership Rugby em 2015 em Betim, Minas Gerias, para ajudar no cultivo de rugby como parte do Legado Olímpico do Rio 2016. Desde então, voltei ao Reino Unido e ao Brasil através do trabalho. Ganhando mais experiência profissional no Rugby na English Rugby Union e Wasps. Eu realmente abracei a cultura do Brasil e vejo o enorme potencial que o país tem a oferecer no palco mundial do Rugby.

3 – Como surgiu a oportunidade de treinar o SPAC

O SPAC sempre foi um clube no qual eu queria estar envolvido. Tem uma história fantástica de rugby, excelentes instalações e um ótimo ambiente familiar para clubes, com um enorme potencial de crescer ainda mais na comunidade.

Estou pronto para assumir um novo capítulo aqui no Brasil com o SPAC e espero poder influenciar os jogadores atuais a melhorar seu jogo ou novos jogadores jovens para conseguir jogar na equipe adulta.

4 – Quais são seus planos e seus desafios para a temporada de 2020

Espero criar um ambiente de jogo positivo para todos os jogadores atualmente no elenco e para os novos jogadores que desejam ingressar no clube. Temos que estar no mais alto nível competitivo em todas os campeonatos e, com sorte, podemos deixar para trás algumas das frustrações dos anos anteriores. É fundamental que apresentemos performance decente ao longo desta temporada e aproveitemos nossas oportunidades.

Todos os jogos deste ano serão grandes jogos para nós. Você precisa ganhar pelo menos algo de cada jogo, mas vamos a lugares para ganhar e, especialmente, jogos em casa dão as boas-vindas a todos os fãs do SPAC para apoiar os jogadores.