Da Champions Cup você já sabe. A principal competição europeia de clubes vai começar amanhã com os 20 melhores times do continente, mas as estreias não param por aí nessa sexta. Também terá início outra copa europeia: a Challenge Cup! Mas o que você sabe sobre a segunda competição da Europa?

Tem time grande jogando! Clermont, Stade Français, Northampton Saints, Harlequins, Ospreys…

O torneio

A Challenge Cup tem o mesmo formato da Champions Cup, com 20 times divididos em 5 grupos com 4 times cada. Os campeões de cada grupo e os 3 melhores vices avançarão às quartas de final;

A grande final da Challenge Cup está marcada para o dia 10 de maio de 2019, em Newcastle, na Inglaterra. O campeão terá vaga garantida na Champions Cup 2019-20;

Participam do torneio as equipes de PRO14, Premiership inglesa e Top 14 francês que não tiverem se garantido na Champions Cup: Para este temporada, são 7 times do Top 14 francês, 5 times da Premiership inglesa e 5 times do PRO14 (sendo 1 irlandês, 2 galeses e 2 italianos), totalizando 18 equipes; As 2 vagas restantes foram dadas aos 2 melhores times ao Enisei, campeão russo, e ao Timisoara Saracens, campeão romeno. Ambos conseguiram suas vagas via Continental Shield, a terceira copa europeia; Ao final da fase de grupos, Enisei e Timisoara vão duelar e o melhor deles terá vaga na Challenge Cup de 2019-20, com o perdedor ficando de fora;



Os grupos e os favoritos

A Challenge Cup vale muito para seus participantes, pois é um atalho para vaga na Champions Cup.

O Grupo 1 é destaque com duas camisas de peso: o poderoso Clermont, da França, que é talvez o maior favorito ao título da competição (e que não ficava de fora da Champions Cup desde 2006-07), e o Northampton Saints, da Inglaterra;

O Grupo 2 é talvez o “grupo da morte” do torneio, com 4 times capazes de ficarem no primeiro lugar. O favoritismo é do Stade Français, de Paris, que começou bem a temporada francesa, mas os galeses do Ospreys também têm tradição e começaram o PRO14 com evolução. O Pau, da França, e o Worcester Warriors, da Inglaterra, correm por fora, mas com times bons o bastante para brigarem;

No Grupo 3, os franceses do Bordeaux talvez sejam os favoritos no papel, mas a batalha com os irlandeses do Connacht e com os ingleses do Sale Sharks está aberta. O tradicional Perpignan, da França, volta ao torneio, mas focado em não ser rebaixado no Top 14 e longe de ser competitivo;

O Grupo 4 tem os franceses do La Rochelle como amplos favoritos, mas os ingleses do Bristol Bears e os italianos do Zebre, que começaram bem o ano, podem sonhar com algo. Os russos do Enisei são o terror do grupo por jogarem na fria e distante Sibéria, onde poderão tirar pontos fatais de seus oponentes;

Por fim, o Grupo 5 tem os ingleses do Harlequins – com 3 títulos de Challenge Cup na bagagem – como grandes favoritos. Correndo para alcançá-los talvez o time mais forte seja o Treviso, da Itália, que vem desempenhando muito bem na temporada. Agen e Grenoble, ambos da França, estão mais preocupados em não serem rebaixados no Top 14, mas não podem ser subestimados;

Tem ainda o Continental Shield

Abaixo da Challenge Cup, está o Continental Shield, que começará suas disputas no sábado. O Shield deste ano saiu às duras penas, com Espanha, Alemanha e Portugal não se interessante pelo torneio, por conta dos custos. Sem clubes desses países, o Shield terá apenas times da Itália (oriundos do Eccellenza, o Campeonato Italiano), da Geórgia e da Bélgica. O torneio também não terá nenhum time de Rússia e Romênia, que tinham a possibilidade de enviar alguma equipe ao torneio;

Os 6 times do Shield foram divididos em 2 grupos com 3 times cada. Os campeões de cada grupos farão a grande final, em jogos de ida e volta;

O campeão do Shield ganhará vaga na Challenge Cup 2019-20;

O Grupo 1 promete ser interessante com os georgianos do Locomotive desafiando o Calvisano, da Itália, um dos favoritos ao título, enquanto os romanos do Fiamme Oro correm por fora;

No Grupo 2, olhos para o clássico do Vêneto – o maior clássico da Itália – entre Petrarca e Rovigo. O selecionado belga Barbarians Belgas corre por fora;

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2018-19



Grupo 1: Northampton Saints (Inglaterra), Clermont (França), Dragons (Gales), Timisoara Saracens (Romênia);

Grupo 2: Pau (França), Ospreys (Gales), Worcester Warriors (Inglaterra), Stade Français (França);

Grupo 3: Sale Sharks (Inglaterra), Connacht (Irlanda), Bordeaux (França), Perpignan (França);

Grupo 4: La Rochelle (França), Zebre (Itália), Bristol Bears (Inglaterra), Enisei (Rússia);

Grupo 5: Benetton Treviso (Itália), Harlequins (Inglaterra), Agen (França), Grenoble (França);



*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 12 de outubro

15h45 – Perpignan x Sale Sharks, em Perpignan

Sábado, dia 13 de outubro

05h00 – Enisei x La Rochelle, em Krasnoyarsk

08h30 – Timisoara Saracens x Dragons, em Timisoara

10h00 – Benetton Treviso x Grenoble, em Treviso

11h00 – Ospreys x Pau, em Swansea

11h00 – Northampton Saints x Clermont, em Northampton

11h00 – Harlequins x Agen, em Londres

11h00 – Bristol Bears x Zebre, em Bristol

11h00 – Connacht x Bordeaux, em Galway

16h00 – Stade Français x Worcester Warriors, em Paris

Continental Shield – 3ª copa europeia 2018-19

Grupo 1: Locomotive Tbilisi (Geórgia), Calvisano (Itália) e Fiamme Oro (Itália)

Grupo 2: Petrarca Padova (Itália), Rovigo (Itália) e Barbarians Belgas (Bélgica)

*Horários de Brasília

Sábado, dia 13 de outubro

08h00 – Locomotive Tbilisi x Calvisano, em Tbilisi

10h00 – Petraca Padova x Rovigo, em Padova