Em 19 de abril, quinta-feira, o membro do conselho de administração, Aluísio Dutra, eleito pelas federações como membro da base, comunicou sua renúncia do Conselho de Administração da entidade. Dessa forma, a CBRu gostaria de agradecê-lo por toda sua dedicação e empenho em prol do desenvolvimento do rugby brasileiro. Aluísio Dutra continuará contribuindo com sua vasta experiência para o crescimento do esporte junto ao Curitiba Rugby Clube.

De acordo com o estatuto social da CBRu, em caso de vacância de membro eleito pela base, a substituição será feita pela própria base. Dessa forma, a substituição de Aluísio Dutra ocorrerá em assembleia geral ordinária e extraordinária agendada para a data de 11 de junho de 2018.

Em 25 de abril, quarta-feira, o membro do conselho de administração, João Mourinha, nomeado pela comissão de nomeação como membro independente, comunicou a sua renúncia do Conselho de Administração. A CBRu gostaria de agradecer o excelente trabalho prestado e dedicação que João Mourinha realizou no Conselho de Administração e no Comitê de captação e marketing, do qual ainda fará parte.

Conforme decidido na última assembleia eletiva, o membro suplente para compor o Conselho de Administração nomeado pela comissão de nomeação, em substituição de João Mourinha, será Rodrigo Santoro, que atualmente exerce a função de CEO e Presidente do Conselho de administração da SuperBid Participações SA, multinacional brasileira proprietária do marketplace corporativo SuperBid.net com atuação em 8 países. Além disso, Rodrigo Santoro possui experiência como atleta de rugby: foi Pilar e Segunda linha do Colégio Santa Cruz (SP) e do São Paulo Futebol Clube. Rodrigo também teve passagem dentro da Seleção Brasileira Juvenil, quando participou do Campeonato Sul-Americano de 1988, no Paraguai.

Alteração na data da Assembleia Extraordinária

O Presidente da Confederação Brasileira de Rugby (“CBRu”), no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA as Federações Estaduais de Rugby e Representantes de Atletas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO-E) visando deliberar sobre, (1) em AGO: (a) demonstrações financeiras e relatório anual de gestão relativos ao exercício de 2017; (b) eleição e votação do membro do Conselho de Administração, considerando a renúncia do conselheiro Aluísio Dutra; (c) eleição e votação de 3 (três) membros do Conselho Fiscal, sendo 1 (um) efetivo e 2 (dois) suplentes, e (2) em AGE (a) alterações do Estatuto Social de acordo com as exigências da Portaria 115 do Ministério do Esporte. Sendo certo que essa AGO-E realizar-se-á no dia 15 de junho de 2018, com primeira convocação às 12hs e segunda convocação às 12:30hs, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 11º andar, São Paulo – SP.