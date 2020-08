Tempo de leitura: 1 minuto

Confira o texto do pessoal das Leoas de Paraisópolis e contribua! Link para colaborar: https://abacashi.com/p/projetoebdm2020

O projeto Essai du Bout du Monde, o EBDM 2.0, é a nova iniciativa da Leoas de Paraisópolis. Idealizado por meio de 2 organizações sem fins lucrativos – Rugby Olympique de Pantin e Instituto Rugby para Todos -, com o intuito de fortalecer a representatividade feminina no esporte, integrar e difundir os valores do rugby em 2 comunidades periféricas, criaram o projeto com a principal vertente de intercâmbio cultural e desenvolvimento do trabalho cidadão e educativo para jovens brasileiras e francesas.

A primeira parte do projeto foi realizada na França em 2019, mas o sentimento de que #foisóocomeço ficou nos corações de ambas as partes e agora estamos vindo com a segunda parte, a ser realizada aqui no Brasil, em Dezembro de 2020. A viagem consiste num tour integrativo, com atividades sociais, turísticas e esportivas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro entre jovens de 16 a 24 anos.

Queremos mostrar a vivência da realidade brasileira diretamente da favela de Paraisópolis, e para isso precisamos da sua AJUDA! Contribua com a realização deste projeto com uma doação de qualquer quantia ou compre uma cota na nossa “vaquinha” online no site Abacashi.com (link na bio do Insta @somostodasleoas ou acesso por QRCode).

Faça sua doação e se torne um contribuinte na realização de um sonho destas jovens!

