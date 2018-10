O Band Saracens conseguiu um feito raro para a maioria dos clubes – mas que não é inédito para ele próprio. No fim de semana, o Clube de Campo do Palmeiras foi o palco da 2ª etapa do Super Sevens Feminino e o título não ficou com um time fixo do circuito. Quem faturou foi justamente o time da casa, o Band Saracens, que não é time fixo do circuito, mas venceu novamente às margens da represa de Guarapiranga, em São Paulo, repetindo título obtido no mesmo campo no Paulista.

A chuva foi protagonista do torneio, mais uma vez. Depois da lama marcar a 1ª etapa em Florianópolis, a etapa paulistana também teve aspectos climáticos como parte central das disputas.

No primeiro dia de jogos, o Niterói (campeão da primeira etapa) foi a surpresa negativa, perdendo duas partidas para ficar de fora das quartas de final ouro. A sensação foi desde sábado o Melina, do Mato Grosso, que bateu o Curitiba na fase de grupos. Já o Delta venceu jogão contra o São José para ficar no topo de sua chave.

No mata-mata principal, o Band Saracens mostrou sua força – força de um time que teria todas as condições de ser equipe fixa – batendo o Curitiba na quartas e o São José em uma semifinal de arrepiar – repetindo feito da final do Paulista. No outro lado da chave, o Melina seguiu seu crescimento superando o SPAC nas quartas e depois o Delta em uma semifinal Centro-Oeste contra Nordeste.

Na grande final, a experiência fez a diferença a favor do Band Saracens, que se impôs com 3 tries – 15 x 00 – sobre as cuiabanas. Final inédita e campeão que não é fixo. O circuito está embola e imprevisível.

A próxima etapa será nos dias 20 e 21 de outubro no Rio de Janeiro (com mando do Niterói).

Sábado, dia 29 de setembro

09h00 – Niterói 33 x 07 Rio Branco

09h20 – SPAC 17 x 19 Band Saracens

09h40 – São José 46 x 05 Rio Rugby

10h00 – Delta 29 x 00 Leoas

10h20 – Desterro 22 x 00 Guanabara

10h40 – Charrua 24 x 00 USP

11h00 – Curitiba 37 x 00 Goianos

11h20 – Melina 40 x 00 Pasteur

11h40 – Niterói 12 x 19 Band Saracens

12h00 – SPAC 29 x 05 Rio Branco

12h20 – São José 32 x 00 Leoas

12h40 – Delta 54 x 00 Rio Rugby

13h00 – Desterro 15 x 05 USP

13h20 – Charrua 20 x 10 Guanabara

13h40 – Curitiba 30 x 00 Pasteur

14h00 – Melina 36 x 05 Goianos

14h20 – Niterói 05 x 10 SPAC

14h40 – Band Saracens 34 x 05 Rio Branco

15h00 – São José 12 x 14 Delta

15h20 – Leoas 27 x 12 Rio Rugby

15h40 – Desterro 15 x 05 Charrua

16h00 – USP 07 x 17 Guanabara

16h20 – Curitiba 17 x 19 Melina

16h40 – Pasteur 00 x 21 Goianos

Grupo A: 1 Band Saracens, 2 SPAC, 3 Niterói, 4 Rio Branco/Piratas

Grupo B: 1 Delta, 2 São José, 3 Leoas, 4 Rio Rugby

Grupo C: 1 Desterro, 2 Charrua, 3 Guanabara, 4 USP

Grupo D: 1 Melina, 2 Curitiba, 3 Goianos, 4 Pasteur

Domingo, dia 30 de setembro

09h00 – Quartas de Final Bronze – Niterói 26 x 00 Pasteur

09h20 – Quartas de Final Bronze – Guanabara 10 x 07 Rio Rugby

09h40 – Quartas de Final Bronze – Goianos 21 x 07 Rio Branco/Piratas

10h00 – Quartas de Final Bronze – Leoas 17 x 07 USP

10h20 – Quartas de Final Ouro – Band Saracens 17 x 00 Curitiba

10h40 – Quartas de Final Ouro – Desterro 12 x 31 São José

11h00 – Quartas de Final Ouro – Melina 17 x 07 SPAC

11h20 – Quartas de Final Ouro – Delta 34 x 00 Charrua

11h40 – Semifinal Incentivo – Pasteur 07 x 27 Rio Rugby

12h00 – Semifinal Incentivo – Rio Branco/Piratas 12 x 17 USP

12h20 – Semifinal Bronze – Niterói 29 x 07 Guanabara

12h40 – Semifinal Bronze – Goianos 10 x 21 Leoas

13h00 – Semifinal Prata – Curitiba 17 x 07 Desterro

13h20 – Semifinal Prata – SPAC 46 x 00 Charrua

13h40 – Semifinal Ouro – Band Saracens 10 x 05 São José

14h00 – Semifinal Ouro – Melina 12 x 10 Delta

14h20 – Decisão de 15º lugar – Pasteur 05 x 17 Rio Branco/Piratas

14h40 – Final Incentivo (13º lugar) – Rio Rugby 10 x 05 USP

15h00 – Decisão de 11º lugar – Guanabara 17 x 07 Goianos

15h20 – Final Bronze (9º lugar) – Niterói 31 x 00 Leoas

15h40 – Decisão de 7º lugar – Desterro 24 x 05 Charrua

16h00 – Final Prata (5º lugar) – Curitiba 10 x 05 SPAC

16h20 – Decisão de 3º lugar – São José 10 x 12 Delta

16h40 – Final Ouro – Band Saracens 15 x 00 Melina

Classificação

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (02-03/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 36 19 17 Melina Cuiabá (MT) 32 13 19 Band Saracens São Paulo (SP) 30 08 22 Niterói Niterói (RJ) 29 22 7 Curitiba Curitiba (PR) 28 15 13 Desterro Florianópolis (SC) 26 17 9 Delta Teresina (PI) 25 10 15 Charrua Porto Alegre (RS) 20 12 8 SPAC São Paulo (SP) 5 09 10 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 4 07 6 USP São Paulo (SP) 30 06 2 Pasteur São Paulo (SP) 30 05 1 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 5 5 Goianos Goiânia (GO) 4 4 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 30 3 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 30 0

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.