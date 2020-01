Após esse projeto de ano chamado “Janeiro/2020”, é hora de Tornados, Lechuza, Piratas (equipes do Paulista B) e Cougars (Paulista C) aquecerem seus motores com a Copa ASA Alumínio (Copa RMC). A Copa conta com o apoio da ASA Alumínio, também patrocinadora do Indaiatuba Rugby Clube, uma das maiores indústrias de extrusão de perfis de alumínio para aplicação industrial e construção civil do Brasil.

Na sua 4ª edição, com Cougars vencendo a 1ª em 2017 e Tornados vencendo 2ª e 3ª em 2018/2019, a Copa ASA Alumínio dá as boas-vindas ao Lechuza de Sorocaba, que entrou no lugar dos Jaguares de Jaguariúna.

Serão 03 finais de semana com 02 jogos em cada, no modelo todos contra todos.

A Copa ASA Alumínio conta com uma regra especial em seu regulamento: Prêmio Espírito do Rugby. Em todas as etapas, ao final das duas partidas, o capitão de cada equipe escolhe um alteta da equipe adversária para presenteá-lo com o prêmio espírito do rugby, sendo o presente qualquer tipo de lembrança, não importando seu valor, mas sim o prestígio atribuído ao atleta escolhido durante a partida, exaltando os valores do rugby.

15/02 em Americana

Piratas x Lechuza – 13:30

Tornados x Cougars – 15:30

07/03 em Vinhedo

Tornados x Lechuza – 13:30

Piratas x Cougars – 15:30

14/03 em Indaiatuba

Tornados x Piratas – 13:30

Lechuza x Cougars – 15:30

Texto: Marcelo Amato