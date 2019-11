A Copa Bullguer 2019 vem com tudo este ano com uma produção de peso, uma das maiores estruturas para um evento de rugby no país.

O evento que no ano passado foi realizado no SPAC, reuniu 270 atletas e um público de aproximadamente 1200 pessoas, com vitórias da ESPM pelo masculino e FMU pelo feminino. Este ano, a organização do evento não mediu esforços para se consolidar como o maior torneio universitário do país, mas também como um dos maiores do rugby por aqui, com o objetivo de ser uma experiência de gastronomia, cultura e lazer.

O local este ano será o Estádio do Canindé, na Zona Norte de São Paulo, e estão previstos 360 atletas e um público aproximado de 5000 pessoas, além de shows após os jogos com DJ Marky, Marcelo D2 e Tropkillaz.

Não só o evento será de grande porte como a premiação também será: para a equipe campeã, 5 mil reais em dinheiro, mais um jogo de 15 uniformes, além de troféu e medalhas. O melhor jogador do torneio ganhará também um curso de intercâmbio.

O evento será realizado no dia 30 de novembro, no Estádio do Canindé, a partir das 8h e se estenderá com os shows até às 5h.

Confira o folhetim de divulgação:

Copa Bullguer 7s