Jacareí Rugby lança a Copa das Gerações Jacarés no Instagram

A falta de torneios esportivos faz com que clubes como o Jacareí Rugby tenham o grande desafio de manter suas mídias sociais e base de fãs ativas no mundo virtual. Sem jogos acontecendo, o Jacareí Rugby criou um torneio interno virtual entre gerações do clube com votação nos Stories do Instagram. A Copa das Gerações Jacarés reúne 20 times em busca do título do torneio.

As equipes são formadas pelos anos de nascimento de cada atleta entre 1991 e 2008. Os mais jogadores mais velhos, nascidos até 1990, são chamados de ‘Jacarés Banguelas’ e formam o time único dos Banguelas. Já os mais novos, nascidos após 2008, estão em um único time também, chamado ‘Jacarezinhos’.

Os times foram divididos em quatro grupos com cinco equipes. Na primeira fase todos jogam contra todos e os dois melhores se classificam para as quartas de final da competição. Os jogos acontecem nos stories do instagram, que duram 24h.

O torneio tem início no dia 14 de maio e segue com final programada para 31 do mesmo mês. A intenção é apenas recreativa. Além, é claro, de promover a interação entre as gerações de atletas do Jacareí Rugby durante o período de pandemia.

O Jacareí Rugby tem patrocínio de SHA Alimentos, Cebrace – A Marca do Vidro e Sanrad Uniformes de Rugby, incentivo de CCR Nova Dutra, Instituto CCR e Latecoere, parceria com o SESI-SP Jacareí e Prefeitura Municipal de Jacareí, apoio de CNA Inglês Definitivo, Plani, Fisioterapia Mercadante, Core Sport, Tintas Duralatex, Biguetti e Dutrafer, e leis de incentivo Fadenp e Lei de Incentivo ao Esporte.

