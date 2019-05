O World Rugby, a federação internacional, colocará à venda um novo lote de ingressos para a Copa do Mundo de 2019, com todos os jogos ainda disponíveis. O Mundial será no Japão, com início no dia 20 de setembro e final no dia 2 de novembro.

Mas, o que você precisa saber antes de se preparar para ir ao Japão?

O Portal do Rugby uniu forças com a Fanato Sports (agência especializada em turismo esportivo, que conta com pacotes especiais para a Copa do Mundo deste ano) para produzir o “Guia da Copa do Mundo de Rugby”. Confira nele:

🏉 Raio X das 20 seleções

🏉 Quanto custa ir para a Copa do Mundo de Rugby

🏉 Vale a pena ir para o Japão?

🏉Passo a passo com tudo o que você precisa saber para planejar a sua viagem

País Apelido/Símbolo Jogos Pontos Grupo A Irlanda Shamrock (Trevo) Escócia Thistle (Cardo) Japão Brave Blossoms Rússia Medvedi (Ursos) Samoa Manu Samoa Grupo B Nova Zelândia All Blacks África do Sul Springboks Itália Gli Azzurri Namíbia Welwitschias Canadá Canucks Grupo C Inglaterra Red Rose (Rosa) França Les Bleus Argentina Los Pumas Estados Unidos Eagles Tonga 'Ikale Tahi Grupo D Austrália Wallabies Gales Dragons (Dragões) Geórgia Lelos Fiji Flying Fijians Uruguai Los Teros