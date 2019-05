A preparação para a Copa do Mundo de Rugby está a todo vapor e hoje o World Rugby confirmou os árbitros do torneio.

Serão 12 árbitros principais (que poderão atuar também como assistentes), 7 árbitros apenas assistentes e 4 árbitros de vídeo (TMOs). Não há nenhuma grande novidade no quadro selecionado, com apenas 6 países tendo árbitros principais: França (com 4), Inglaterra (2), Nova Zelândia (2), Austrália (2), África do Sul (1) e Gales (1). Irlanda, Argentina e Japão estarão representados somente entre os assistentes.

O galês Nigel Owens (que apitou a final de 2015) e o inglês Wayne Barnes são destaque chegando ao quarto Mundial consecutivo. Luke Pearce, Mathieu Raynal, Ben O’Keeffe, Nic Berry e Angus Gardner são os debutantes. Os árbitros ainda não foram escalados para as partidas.

Árbitros principais: Wayne Barnes (Inglaterra), Luke Pearce (Inglaterra), Jérôme Garcès (França), Romain Poite (França), Pascal Gaüzère (França), Mathieu Raynal (França), Nigel Owens (Gales), Jaco Peyper (África do Sul), Ben O’Keeffe (Nova Zelândia), Paul Williams (Nova Zelândia), Nic Berry (Austrália), Angus Gardner (Austrália)

Árbitros assistentes: Matthew Carley* (Inglaterra), Karl Dickson (Inglaterra), Andrew Brace (Irlanda), Brendon Pickerill (Nova Zelândia), Federico Anselmi (Argentina), Shuhei Kubo (Japão), Alexandre Ruiz (França)

*Carley é o 1º reserva para árbitro principal, caso haja alguma baixa entre os 12 principais;

Árbitros de vídeo (TMOs): Graham Hughes (Inglaterra), Rowan Kitt (Inglaterra), Ben Skeen (Nova Zelândia), Marius Jonker (África do Sul)

