Em 2021 tem Copa do Mundo de Rugby de novo! A Nova Zelândia receberá a versão feminina do Mundial, que contará com as 12 melhores seleções do mundo do rugby XV entre as mulheres.

Até o momento, já estão classificadas 9 equipes: Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, França, Inglaterra e Gales.

Outros 15 países ainda brigam pelas outras 3 vagas. Pela vaga da Europa, Itália, Irlanda, Escócia, Espanha, Holanda e Rússia; pela vaga da Ásia, Japão, Hong Kong ou Cazaquistão; e por vagas na repescagem mundial, Brasil, Colômbia, Quênia, Samoa e Tonga, além de europeias e asiáticas.

Hoje, foram reveladas a nova identidade visual e as datas de cada uma das rodadas da competição:

1a rodada: 18 de setembro

2a rodada: 23 de setembro

3a rodada: 28 de setembro

Quartas de final: 3 de outubro

Semifinais: 9 de outubro

Final + 3o lugar: 16 de outubro

As sedes do Mundial serão:

Waitakere Stadium, em Auckland (3.000 lugares): jogos da fase de grupos e quartas de final;

Northland Events Center, em Whangarei (18,500 lugares): jogos da fase de grupos e quartas de final;

Eden Park, em Auckland (50.000 lugares): semifinais, 3o lugar e final;

Histórico