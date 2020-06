O World Rugby anunciou hoje como será o processo de qualificação para a Copa do Mundo de 2023, que será disputada na França pelas 20 melhores equipes do mundo. O sistema de qualificação segue praticamente inalterado.

As Américas terão 2 vagas diretas na Copa do Mundo, além de uma terceira seleção que se classificará para a Repescagem Mundial. O World Rugby não informou se as vagas das Américas serão definidas por meio do Americas Rugby Championship, mas publicações anteriores da Sudamérica Rugby sugerem isso.

A distribuição de vagas será a seguinte:

12 times classificados como os 12 melhores de 2019: África do Sul, Inglaterra, Nova Zelândia, Gales, França, Austrália, Japão, Irlanda, Argentina, Escócia, Itália e Fiji ;

; Américas : 2 vagas diretas + 1 na Repescagem Data: encerramento em setembro de 2022 (a definir, provavelmente a soma das edições 2021 e 2022 do Americas Rugby Championship);

: + 1 na Repescagem Europa : 2 vagas diretas + 1 na Repescagem; 2 primeiros colocados do Rugby Europe Championship (a confirmar, provavelmente a soma das edições 2021 e 2022);

: + 1 na Repescagem; Ásia/Oceania : 2 vagas diretas + 1 na Repescagem; Vaga 1: vencedor do duelo entre Samoa e Tonga (2021); Vaga 2: 1ª fase: perdedor de Samoa/Tonga enfrenta o campeão da Oceania Cup 2021 (competição dos demais da Oceania); Fase Final: vencedor do Asia Rugby Championship 2021 contra vencedor da 1ª fase;

: + 1 na Repescagem; África : 1 vaga direta + 1 na Repescagem; 1 vaga para o campeão da Africa Cup 2022;

: + 1 na Repescagem; Repescagem Mundial : 1 vaga direta; 1 vaga para o vencedor do quadrangular com: 1 equipe das América, 1 da Europa, 1 da África e 1 da Ásia/Oceania;

