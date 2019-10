A Copa São Paulo de Sevens chega na terceira e última etapa, batizada de etapa Gorilla, a ser realizado em Santa Bárbara D’Oeste, com tudo em aberto para definir a equipe campeã da temporada.

Com a batalha se concentrando entre Jacareí na liderança, seguido por menos de 2 pontos vem Lenks – que conquistou a última rodada – e o Pasteur; União Rugby Alphaville vem em seguida com 3 pontos de diferença. Contando com tropeços das rivais, Piratas e Guarulhos possuem chances de conquistar o título caso cheguem nas finais.

O Jacareí lidera o torneio com 33 pontos, sendo vencedora da primeira etapa, mas contando com um tropeço crítico na segunda etapa, onde faturou apenas 8 pontos. A equipe em segundo lugar, as Lenks, tiveram uma rota semelhante a do Jacareí: na primeira etapa conquistaram apenas 6 pontos, mas faturaram a segunda etapa, vencendo com golden try a final diante do Pasteur.

A organização está verificando a possibilidade de um time com jogadoras das demais participantes para nivelar a quantidade de jogos. Para o grupo D, poderá ter um combinado como terceiro time.

- Continua depois da publicidade -

III Etapa Copa São Paulo

Dia 26/10/2019 – 09h00

Local – Jardim Panambi – Santa Barbara d’Oeste

Grupo A – Gorilla, Lenks, Taubaté

Grupo B – Pasteur, Guarulhos, SP Barbarians

Grupo C – São José, Jacareí, ArmadaABC

Grupo D – Piratas, União Rugby Alphaville

09h00 – Lenks x Gorillas

09h20 – Pasteur x Guarulhos

09h40 – São José B x Jacareí

10h00 – Piratas x URA

10h20 – Gorillas x Taubaté

10h40 – Guarulhos x Barbarians

11h00 – Jacareí x Armada/ABC

11h20 – URA x Convidado

11h40 – Lenks x Taubaté

12h00 – Pasteur x Barbarians

12h20 – São José B x Armada/ABC

12h40 – Piratas x Convidado

13h20 – 1º x 4º – Semifinal

13h40 – 2º x 3º – Semifinal

14h00 – Decisão de 11º lugar

14h20 – Decisão de 9º lugar

14h40 – Decisão de 7º lugar

15h00 – Decisão de 5º lugar

15h20 – Decisão de 3º lugar

15h40 – FINAL