ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby sul-coreano está em festa. Pela primeira vez, a Coreia do Sul se garantiu no rugby sevens dos Jogos Olímpicos, após surpreender o favorito Hong Kong neste domingo e carimbar sua classificação do torneio masculino de Tóquio 2020.



O único torneio pré olímpico continental que faltava ser realizado era o asiático masculino e ele foi jogado neste fim de semana justamente na Coreia, na cidade de Incheon, com 9 seleções participantes – e sem o Japão, já classificado aos Jogos Olímpicos como país sede.

Na primeira fase, Hong Kong, China e Coreia do Sul confirmaram favoritismo e avançaram às semifinais com o primeiro lugar de seus grupos. Nas quartas de final, as Filipinas conseguiram a classificação às semis, mas nas semifinais caíram diante de Hong Kong, ao passo que os coreanos conquistaram dramática vitória sobre a China. Os chineses ainda se recuperaram no 3º lugar vencendo os filipinos para se garantirem na Repescagem Mundial, enquanto na grande final o favorito Hong Kong não conseguiu confirmar sua condição e perdeu para os donos da casa. Festa coreana: Coreia do Sul 12 x 07 Hong Kong.

Com isso, a Repescagem Mundial, que será jogada em Biarriz, na França, em junho, já tem todos os seus participantes conhecidos.

Pré Olímpico Asiático Masculino – em Incheon, Coreia do Sul

Grupo A: 1 Hong Kong, 2 Malásia, 3 Taipé Chinês (Taiwan);

Grupo B: 1 China, 2 Filipinas, 3 Singapura;

Grupo C: 1 Coreia do Sul, 2 Sri Lanka, 3 Afeganistão;

Quartas de final: Coreia do Sul 32 x 07 Malásia, China 50 x 05 Singapura, Sri Lanka 17 x 24 Filipinas, Hong Kong 38 x 00 Afeganistão;

Semifinais pelo 5º lugar: Malásia 21 x 07 Singapura, Sri Lanka 40 x 00 Afeganistão;

Semifinais: Coreia do Sul 12 x 07 China, Hong Kong 26 x 00 Filipinas;

7º lugar: Singapura 33 x 07 Afeganistão

5º lugar: Sri Lanka 14 x 07 Malásia;

9º lugar: Taipé Chinês (Taiwan) 12 x 35 Afeganistão;

3º lugar: China 19 x 14 Filipinas;

Final: Hong Kong 07 x 12 Coreia do Sul;

Classificação final: 1 Coreia do Sul (Tóquio 2020), 2 Hong Kong (Repescagem Mundial), 3 China (Repescagem Mundial), 4 Filipinas, 5 Sri Lanka, 6 Malásia, 7 Singapura, 8 Afeganistão, 9 Taipé Chinês (Taiwan);

Tóquio 2020 – Classificados:



Masculino

País sede: Japão ;

; 4 melhores da Série Mundial de Sevens 2018-19: Fiji, Estados Unidos, Nova Zelândia e África do Sul ;

e ; Campeão do Pré Olímpico da América do Sul: Argentina ;

; Campeão do Pré Olímpico da América do Norte: Canadá ;

; Campeão do Pré Olímpico da Europa: Grã-Bretanha ;

; Campeão do Pré Olímpico da Oceania: Austrália ;

; Campeão do Pré Olímpico da África: Quênia ;

; Campeão do Pré Olímpico da Ásia: Coreia do Sul ;

; Campeão da Repescagem – Pré Olímpico Mundial: a ser jogado em junho de 2020 . Vagas na Repescagem: 2 da Europa: França e Irlanda ; 2 da América do Sul: Brasil e Chile ; 2 da América do Norte: Jamaica e México ; 2 da África: Uganda e Zimbábue ; 2 da Oceania: Samoa e Tonga ; 2 da Ásia: Hong Kong e China ;

Vagas na Repescagem:

Feminino